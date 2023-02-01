Vợ cũ Bằng Kiều nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng, phải khâu 14 mũi

Hậu trường 01/02/2023 10:06

Trizzie Phương Trinh chia sẻ hình ảnh bàn tay bị thương nặng khiến người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cho biết trong lúc dọn nhà cho con trai Beckham thì bị thủy tinh đâm vào tay. Vì vết thương sâu, vợ cũ Bằng Kiều phải khâu 14 mũi, băng bó ở bàn tay. Bác sĩ khuyên cô cố định tay, không cử động trong vòng 7 ngày, tránh tình trạng đứt chỉ.

Khi sắp xếp đồ đạc cho con trai, Trizzie Phương Trinh thấy lọ thủy tinh trong phòng tắm có đốm trắng nên cầm lên lau chùi. Lọ bị trượt, rơi xuống, các mảnh thủy tinh sắc bén đâm làm rách một đường dài giữa lòng bàn tay trái. Bên tay phải Trizzie Phương Trinh cũng bị đâm nhưng vết thương ngoài da.

Vợ cũ Bằng Kiều nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng, phải khâu 14 mũi - Ảnh 1
Vợ cũ Bằng Kiều nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng, phải khâu 14 mũi - Ảnh 2
Vợ cũ Bằng Kiều nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng, phải khâu 14 mũi - Ảnh 3
Trizzie Phương Trinh chia sẻ bàn tay bị thương. Ảnh: FBNV

Vợ cũ Bằng Kiều kể: "Máu chảy nhiều, may mà tôi mua cho Beckham hộp sơ cứu để sẵn trong nhà. Beckham lấy ra cầm máu cho mẹ, mặt tái mét. Tôi quyết định chạy đến chỗ cấp cứu khẩn cấp, cách nhà Beckham 3 phút để bác sĩ băng bó cầm máu vì nghĩ chỉ bị nhẹ ngoài da.

Bác sĩ cho biết vết cắt sâu, cần phải khâu lại. Sau khi kiểm tra và thấy các ngón tay vẫn cử động được, bác sĩ đã tiêm thuốc tê. Khâu được nửa chừng, bác sĩ ngừng tay và thông báo nhìn thấy gân nên muốn tôi vào cấp cứu tại bệnh viện lớn để kiểm tra tình trạng".

Dưới bình luận, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả và Bằng Kiều - chồng cũ của Trizzie Phương Trinh - gửi lời hỏi thăm, mong cô sớm bình phục để trở lại cuộc sống bình thường.

Vợ cũ Bằng Kiều nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng, phải khâu 14 mũi - Ảnh 4

Trizzie Phương Trinh là một ca sĩ người Việt Nam. Cô đã chuyển sang Hoa Kỳ định cư từ năm 1979. Trizzie Phương Trinh là một nghệ sĩ có phong cách trình diễn gợi cảm, vũ đạo sexy cùng giọng hát máu lửa. Dù ở tuổi ngũ tuần thế nhưng Trizzie Phương Trinh vẫn rất gợi cảm và thường xuyên khoe những bức ảnh body cực táo bạo.

Bên cạnh đó, cô còn được công chúng biết đến với mối tình với nam ca sĩ Bằng Kiều. 

Sau khi ly hôn hồi năm 2013, Trizzie Phương Trinh và Bằng Kiều vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹpđể cùng chăm sóc các con. Khi nữ ca sĩ hải ngoại có người mới, cô không quên "xin phép" chồng cũ cho người đàn ông này được chăm lo, dạy dỗ các con khi anh vắng mặt.

Vợ cũ Bằng Kiều nhập viện cấp cứu vì bị thương nặng, phải khâu 14 mũi - Ảnh 5

Cô từng giải thích về chuyện làm bạn với Bằng Kiều: "Nhiều khi bố mẹ xa nhau nhưng mỗi khi gặp nhau vẫn tươi cười còn hơn là ở gần nhau mà suốt ngày cau có nặng nhẹ với nhau để làm ảnh hưởng tới con cái". Vừa qua, khi Bằng Kiều công khai có con với bạn gái mới, Trizzie Phương Trinh dành lời chúc mừng đến anh. Mối quan hệ văn minh của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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