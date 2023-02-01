Chào đời bị bố từ chối, con gái nam ca sĩ Jack càng lớn càng giống 'cụ thân sinh' như đúc

Gần 2 tuổi, có thể thấy con gái Jack đã lớn thêm nhiều, trắng trẻo và ưa nhìn. Không ít bình luận phía dưới nhắc tên nam ca sĩ nổi tiếng, cho rằng hai cha con "giống nhau như lột", đặc biệt là đôi mắt.

Mới đây, Thiên An chia sẻ loạt ảnh đi biển cùng con gái nhỏ trên mạng xã hội. Trong ảnh, nhóc tỳ diện bộ bikini dễ thương, có nhiều biểu cảm đáng yêu bên mẹ.

Vào tháng 8/2021, showbiz Việt được phen chấn động khi hotgirl Thiên An công khai có con với nam ca sĩ Jack. Ngay sau đó, đích thân giọng ca Sóng Gió cũng đã lên tiếng xác nhận việc này. Thế nhưng, điều đáng nói là dù đã có con chung, song bé Sol (19 tháng tuổi) lại không hề nhận được sự quan tâm từ bố từ khi còn ở trong bụng mẹ cho đến thời điểm hiện tại.

Vài ngày trước, Thiên An cũng chia sẻ loạt ảnh dễ thương của con gái dịp Tết Nguyên Đán. Trong trang phục màu hồng đáng yêu, bé Sol có những biểu cảm hồn nhiên, nhí nhảnh khiến người xem thích thú.

Jack và Thiên An. Ảnh: FBNV

Mặc dù không hề nhận được sự trợ giúp hay quan tâm từ Jack, tuy nhiên, Thiên An vẫn là một bà mẹ đơn thân chu đáo, yêu thương con hết mực. Cô không chỉ “lăn lộn” làm nhiều nghề như người mẫu ảnh, làm sales, bán hàng online để kiếm tiền nuôi con, nuôi gia đình, mà Thiên An còn luôn dành cho con tất cả những gì mình có. Bà mẹ đơn thân từng tâm sự:

“Nếu không đủ kinh tế lo cho con những thứ tốt nhất, mình chỉ nghĩ rằng: 'Thôi con đã đầu thai vào làm con của mẹ, mẹ lo được cho con đến đâu sẽ lo. Mẹ không có gì ngoài tình yêu thương dành cho con. Mẹ sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con'. Chỉ cần con muốn, con cần và con thích bằng cách nào dù đi vay đi mượn cũng sẽ dành cho con."

Sau đó, Thiên An trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng bé Sol mà không nhận được sự quan tâm hay trợ giúp nào từ Jack.

Trải qua biến cố tình cảm, Thiên An đã quay lại đóng phim, chụp ảnh để có kinh tế chăm sóc con gái. Không giấu kín bưng, nữ diễn viên thoải mái đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của bé Sol trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Thiên An luôn có thái độ né tránh mỗi khi được hỏi về người cũ.

Về phía ca sĩ Jack, sau khi dính drama, anh dường như "mất tích" trên mạng xã hội suốt nhiều tháng liền. Đến tháng 7/2022, Jack chính thức tái xuất làng nhạc Việt nhưng lại vướng tranh cãi từ đạo nhạc đến việc vẫn chưa được dân tình chấp nhận.

Nhiều người cho rằng khán giả nên có cái nhìn khắt khe và quyết liệt hơn đối với những nghệ sĩ từng dính lùm xùm sau đó im ắng một thời gian rồi lại ra sản phẩm.