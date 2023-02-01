Gần 1 năm ly hôn, Hoàng Oanh đưa con trai sang Mỹ thăm bố mẹ chồng cũ

Nhân dịp đầu năm, MC Hoàng Oanh đưa bé Max - con trai chung của cô và chồng cũ - sang Mỹ để thăm ông bà nội.

Mới đây trên trang cá nhân, Hoàng Oanh đã đăng tải loạt hình ảnh tại Mỹ. Hiện cô nàng cùng với con trai đang ở Mỹ. Có lẽ chuyến bay khá dài nên bé Max hơi mệt, gương mặt cậu bé vẫn chưa được tươi tắn cho lắm. Cùng với hình ảnh, MC Hoàng Oanh viết: "Cuối cùng cũng đc đi cầu sau 13 tiếng dài trên máy bay, từ Sài Gòn đến Sài Fransítcồ. Lần đầu bay Mỹ, mà được bay thẳng vậy cũng đỡ lắm cả nhà ạ. Đó giờ nghe mọi người bay hơn 20 tiếng cũng oải… Hỏng có tấm hình nào ảo diệu nổi hết, tại lạnh quá 9 độ C quéo lun nhưng rất là vui".

Hoàng Oanh và con trai trên đất Mỹ. Ảnh: FBNV Chuyến đi này bên cạnh hai mẹ con nữ MC thì còn có ông bà ngoại của Max. Ngoài đi du lịch thì Hoàng Oanh còn cùng với bố mẹ và con trai đến thăm nhà nội của bé Max. Ít ngày trước, Hoàng Oanh từng hào hứng khoe đậu visa Mỹ và tiết lộ về dự định sang Mỹ thăm gia đình chồng cũ: "Giờ mình đang mong chờ chuyến du lịch 4 người với Max và ông bà ngoại đi thăm ông bà nội Max tết này chắc sẽ vui và thú vị lắm đây". Hoàng Oanh và Jack Cole quen biết nhau cuối tháng 10/2017, cuối năm 2019, hôn lễ được tổ chức tại TP HCM. Cả hai giải quyết thủ tục ly hôn hồi tháng 4/2022 sau hơn một năm chung sống.

Hiện tại cô và chồng cũ giữ mối quan hệ bạn bè. Cả hai giữ liên lạc thường xuyên, trao đổi về việc nuôi dạy bé ăn học. Sau khi ly hôn, Hoàng Oanh được bố mẹ hỗ trợ chăm sóc con nhỏ những khi cô bận rộn đóng phim, làm MC. Dịp này cô đưa gia đình đi chơi, nghỉ dưỡng sau một thời gian vất vả vì con cháu. Hoàng Oanh dự tính lưu lại Mỹ hơn hai tuần để tham quan một vài địa điểm nổi tiếng, thăm bạn bè, người thân. Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và đoạt giải á hậu. Người đẹp từng hoạt động ở vai trò MC cho các sự kiện, chương trình truyền hình, đóng một số phim điện ảnh như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba...

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