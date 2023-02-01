Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải

Hậu trường 01/02/2023 16:00

Những chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh về bạn trai mới nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Ngay sau dịp Tết Nguyên đán, hai gia đình Phạm Quỳnh AnhĐông Nhi đã có chuyến du lịch cùng nhau. Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải thêm ảnh tại Phú Quốc một cách hào hứng: "Phú Quốc đầy nắng và gió, đánh dấu chuyến ra biển đầu tiên trong đời của em bé 6 tháng tuổi. Gia đình phát hiện bà Zoey thích nắng gió, thích cát, thích cano cảm giác mạnh, thích trải nghiệm bụi đời. Tôi sẽ mách mọi người sau".

Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 4
Gia đình Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi đi nghĩ dưỡng đầu năm. Ảnh: FBNV

Hóa ra loạt ảnh này của Phạm Quỳnh Anh và các con là do bạn trai giấu mặt của cô chụp cho cô. Tuy nhiên, cô không mấy hài lòng với phó nháy này. Nhìn ảnh, ai nấy bật cười vì hiểu ra nguyên nhân ngay và luôn. Cô nàng bị dìm không thương tiếc: lúc thì lộ nọng cằm, lúc lại lộ chân ngắn...

Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 5
Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 7
Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 8
Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải - Ảnh 9
Phạm Quỳnh Anh "dỗi" bạn trai vì chụp hai mẹ con lúc được mẹ thì con fail... được con thì mẹ hơi kỳ... Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ tức đến mức chị hỏi: "Ba có biết chụp hình không nào?". Sau đó cô tự trả lời cho bản thân trong bất lực: "Chụp hai mẹ con có lúc được mẹ thì con fail… được con thì mẹ kỳ cục…". Có lẽ sau chuyến đi này, cô nên dạy lại cách chụp ảnh cho nửa kia để lần sau có ảnh đẹp hơn.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, cô là giọng ca được giới trẻ thế hệ 8x, 9x yêu mến qua loạt ca khúc như Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Người dưng ngược lối, Nợ ai đó cả thế giới... Khi sự nghiệp đang thăng hoa, giọng ca họ Phạm kết hôn với ông bầu Quang Huy và sinh 2 người con gái.

Năm 2018 cả hai đã ly hôn sau, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân, tận hưởng cuộc sống bên 2 con gái nhỏ là Tuệ Lâm và Tuệ An. Đến tháng 6/2022, giọng ca 8x chính thức xác nhận lên làm mẹ lần ba, sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí. Tới 18/7/2022, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh tiểu công chúa cho bạn trai bí ẩn, cô đặt tên thân mật là Zoey, tên thật là Tuệ Nhi.

Lần hiếm hoi mở lòng về cha đẻ của con gái út Zoey, Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai của cô rất giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tự xô đổ hình tượng khi cùng chồng chủ tịch đi vãn cảnh chùa

Hình ảnh Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng ông xã khi đi vãn cảnh chùa nhận về những ý kiến trái chiều.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh Đông Nhi bạn trai Phạm Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang