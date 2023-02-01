Phạm Quỳnh Anh phát dỗi với bạn trai vì điểm trừ 'bố bỉm' nào cũng dễ mắc phải

Những chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh về bạn trai mới nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Ngay sau dịp Tết Nguyên đán, hai gia đình Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi đã có chuyến du lịch cùng nhau. Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải thêm ảnh tại Phú Quốc một cách hào hứng: "Phú Quốc đầy nắng và gió, đánh dấu chuyến ra biển đầu tiên trong đời của em bé 6 tháng tuổi. Gia đình phát hiện bà Zoey thích nắng gió, thích cát, thích cano cảm giác mạnh, thích trải nghiệm bụi đời. Tôi sẽ mách mọi người sau". Gia đình Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi đi nghĩ dưỡng đầu năm. Ảnh: FBNV Hóa ra loạt ảnh này của Phạm Quỳnh Anh và các con là do bạn trai giấu mặt của cô chụp cho cô. Tuy nhiên, cô không mấy hài lòng với phó nháy này. Nhìn ảnh, ai nấy bật cười vì hiểu ra nguyên nhân ngay và luôn. Cô nàng bị dìm không thương tiếc: lúc thì lộ nọng cằm, lúc lại lộ chân ngắn...

Phạm Quỳnh Anh "dỗi" bạn trai vì chụp hai mẹ con lúc được mẹ thì con fail... được con thì mẹ hơi kỳ... Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ tức đến mức chị hỏi: "Ba có biết chụp hình không nào?". Sau đó cô tự trả lời cho bản thân trong bất lực: "Chụp hai mẹ con có lúc được mẹ thì con fail… được con thì mẹ kỳ cục…". Có lẽ sau chuyến đi này, cô nên dạy lại cách chụp ảnh cho nửa kia để lần sau có ảnh đẹp hơn. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, cô là giọng ca được giới trẻ thế hệ 8x, 9x yêu mến qua loạt ca khúc như Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Người dưng ngược lối, Nợ ai đó cả thế giới... Khi sự nghiệp đang thăng hoa, giọng ca họ Phạm kết hôn với ông bầu Quang Huy và sinh 2 người con gái.

Năm 2018 cả hai đã ly hôn sau, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân, tận hưởng cuộc sống bên 2 con gái nhỏ là Tuệ Lâm và Tuệ An. Đến tháng 6/2022, giọng ca 8x chính thức xác nhận lên làm mẹ lần ba, sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí. Tới 18/7/2022, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh tiểu công chúa cho bạn trai bí ẩn, cô đặt tên thân mật là Zoey, tên thật là Tuệ Nhi. Lần hiếm hoi mở lòng về cha đẻ của con gái út Zoey, Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai của cô rất giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô.

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