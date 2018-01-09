Ngỡ ngàng với vẻ ngoài già dặn của Pax Thiên - cậu bé Việt Nam duy nhất được Angelina Jolie nhận nuôi

Hậu trường 09/01/2018 16:42

Xuất hiện bên cạnh mẹ nuôi tại thảm đỏ "Quả cầu vàng 2018", Pax Thiên gây chú ý với dáng vẻ cao lớn như một thanh niên.

Có 6 người con nhưng Angelina Jolie chỉ đưa mỗi Pax Thiên đến tham dự Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 75. Lý do nữ diễn viên đưa con trai nuôi người Việt Nam đi cùng là vì Pax Thiên mong muốn theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, nối gót bố mẹ.

Trong lần xuất hiện này, cậu bé gốc Việt gây chú ý vì vẻ ngoài cao lớn cùng gương mặt già dặn trước tuổi. Pax Thiên diện bộ suit màu đen đứng đắn, thể hiện sự chững chạc của một chàng trai khi tình cảm dìu mẹ đi trên thảm đỏ. Còn nữ minh tinh 42 tuổi diện bộ váy xuyên thấu sang trọng, bày tỏ sự yêu mến dành cho con trai bằng cách khoác vai hay ôm eo.

Ngỡ ngàng với vẻ ngoài già dặn của Pax Thiên - cậu bé Việt Nam duy nhất được Angelina Jolie nhận nuôi - Ảnh 1
Pax Thiên cùng mẹ tham dự Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018, diễn ra ở khách sạn The Beverly Hilton, Los Angeles (Mỹ) - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng với vẻ ngoài già dặn của Pax Thiên - cậu bé Việt Nam duy nhất được Angelina Jolie nhận nuôi - Ảnh 2
Mới 14 tuổi nhưng Pax Thiên trông chững chạc như một thanh niên - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng với vẻ ngoài già dặn của Pax Thiên - cậu bé Việt Nam duy nhất được Angelina Jolie nhận nuôi - Ảnh 3
Angelina Jolie rất thương Pax Thiên, cô đang cố gắng hỗ trợ con trai nuôi tiến thân vào thị trường điện ảnh Hollywood- Ảnh: Internet
Pax Thiên và Maddox muốn nấu bữa tối cho bố trong ngày sinh nhật

Pax Thiên và Maddox muốn nấu bữa tối cho bố trong ngày sinh nhật

Hai cậu con trai tuổi teen và các nhóc tỳ đang háo hức lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Brad Pitt vào ngày 18/12.

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Từ khóa:   Pax Thiên Angelina Jolie con nuôi Angelina Jolie

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