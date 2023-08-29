Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe yếu vẫn cố gắng trao tận tay từng phần quà từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn

Hậu trường 29/08/2023 17:46

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Thương Tín khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Thời gian trước, nghệ sĩ Thương Tín từng trải qua cơn bạo bệnh. Ông bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu và được NSƯT Trịnh Kim Chi, nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả hỗ trợ tiền viện phí. Hiện tại, sức khoẻ của nam diễn viên vẫn yếu nên ông mưu sinh chủ yếu nhờ vào việc đi hát kiếm tiền. Ông trân trọng từng show diễn, mong mỏi để được đứng trên sân khấu và gặp mặt khán giả.

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe yếu vẫn cố gắng trao tận tay từng phần quà từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1
 Hiện tại, sức khoẻ của nam diễn viên vẫn yếu nên ông mưu sinh chủ yếu nhờ vào việc đi hát kiếm tiền

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tô Hiếu - người hiện giúp đỡ cho nam nghệ sĩ công việc và chỗ ở tại TP.HCM đã đăng tải khoảnh khắc phát quà từ thiện của nghệ sĩ Thương Tín. Dù sức khỏe yếu, không còn nhanh nhẹn như thời trẻ, nam tài tử vẫn cố gắng trao tận tay những phần quà đến người nhận. 

Nhiều khán giả tỏ ra bất ngờ và cảm kích trước việc làm của nghệ sĩ Thương Tín. Dù cuộc sống nam diễn viên hiện cũng gặp nhiều khó khăn, song ông vẫn có hành động đầy ý nghĩa.

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe yếu vẫn cố gắng trao tận tay từng phần quà từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tô Hiếu - người hiện giúp đỡ cho nam nghệ sĩ công việc và chỗ ở tại TP.HCM đã đăng tải khoảnh khắc phát quà từ thiện của nghệ sĩ Thương Tín

Trước đó, chia sẻ với VTC News, Thương Tín bộc bạch về cuộc sống hiện tại. Ông cho biết sức khỏe yếu vì bệnh đột quỵ liên tục tái phát, nhưng ông không đi khám, chỉ khi quá nặng. Thỉnh thoảng, nghệ sĩ Thương Tín đi hát show đám cưới, thôi nôi...

Ông cũng hiếm hoi nói về những ồn ào vừa qua: "Tôi biết có nhiều thứ khán giả không thể hiểu mình nên vẫn có những tranh cãi, tuy nhiên cũng đành chấp nhận. Người nào tốt với mình thì mình tốt lại, còn không thì cũng chẳng biết làm sao. Có những việc tôi chỉ biết im lặng. Nếu người khác thật sự quý mến, họ sẽ không hiểu lầm. Còn nếu đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh.  Nhiều người cũng nói rằng "Thương Tín hết thời” hay "bị quả báo"…, tôi cũng buồn tuy nhiên họ nói cũng không sai. Thôi thì, cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất là đủ". 

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe yếu vẫn cố gắng trao tận tay từng phần quà từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3
 Dù cuộc sống nam diễn viên hiện cũng gặp nhiều khó khăn, song ông vẫn có hành động đầy ý nghĩa

Một trong những điều bận tâm nhất của nghệ sĩ Thương Tín hiện tại là vợ và con gái nhỏ, hiện đang sống ở Ninh Thuận. Ông nói: "Vợ và con gái tôi hiện vẫn đang sống ở Phan Rang, Ninh Thuận. Vợ tôi hiện mở một tiệm tạp hoá nhỏ để kiếm sống nhưng cũng chẳng được nhiều. Cuộc sống của 2 mẹ con rất vất vả, khó khăn nhưng vẫn phải chịu đựng.

Tôi buồn vì do mình mà vợ con phải chịu khổ. Tôi vẫn gọi điện động viên 2 mẹ con cố gắng để tôi kiếm tiền gửi về nhưng cũng chẳng được là bao. Thu nhập của tôi mỗi tháng cũng không ổn định. Thời gian qua tôi cũng bị huỷ nhiều show nên không có tiền. 

Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe yếu vẫn cố gắng trao tận tay từng phần quà từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4
Thời gian trước, nghệ sĩ Thương Tín từng trải qua cơn bạo bệnh. Ông bị đột quỵ phải nhập viện cấp cứu và được NSƯT Trịnh Kim Chi, nhiều nghệ sĩ lẫn khán giả hỗ trợ tiền viện phí
Nghệ sĩ Thương Tín sức khỏe yếu vẫn cố gắng trao tận tay từng phần quà từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5
Một trong những điều bận tâm nhất của nghệ sĩ Thương Tín hiện tại là vợ và con gái nhỏ, hiện đang sống ở Ninh Thuận

Hiện tại tôi cũng không tính được 1 thắng kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng có bao nhiêu thì sẽ cố gắng gửi về để vợ lo cho con gái. Nếu đi hát cát-sê được 5 triệu đồng, tôi cố gắng trích ra 1 triệu đồng để gửi về. Tuy nhiên hiện tại mọi sinh hoạt trên thành phố tôi vẫn phải tự lo nên có tháng chẳng tiết kiệm được đồng nào".

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