Thương Tín tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng báo động, thừa nhận đang bị 'quả báo', chỉ biết cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất

Hậu trường 24/08/2023 14:18

Nam nghệ sĩ Thương Tín xuất hiện với dáng vẻ khắc khổ, đôi chân bước đi tập tễnh do mới bị ngã.

Từng có trong tay cuộc sống ai cũng phải mơ nhưng nghệ sĩ Thương Tín lại để mất hết tất cả, sống vất vả ở tuổi xế chiều. Gần đây, nam nghệ sĩ bị ngã nên ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng đi lại. Thương Tín bước đi tập tễnh, vẻ ngoài tiều tụy. 

Dẫn tin từ VTC News, nam tài tử 1 thời cho biết vẫn còn yếu vì bệnh đột quỵ liên tục tái phát, thường xuyên bị vấp té, mỗi lần như vậy là người đau ê ẩm.

"Dù biết trong người có bệnh nhưng vì khó khăn nên cũng chẳng dám đi khám, chừng nào bệnh nặng quá thì đành đi.

Tôi hiện vẫn đang sống nhờ ở nhà Tô Hiếu nên cũng không muốn làm phiền anh ấy. Thôi thì cứ ráng chịu đựng, khi nào không chịu nổi thì mới phải nhờ cậy", Thương Tín cho hay.

Thương Tín tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng báo động, thừa nhận đang bị 'quả báo', chỉ biết cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất - Ảnh 1
Nam nghệ sĩ thỉnh thoảng đi hát do sức khỏe không đảm bảo để nhận quá nhiều show

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng tiết lộ, hiện thỉnh thoảng đi hát show, đám cưới kiếm thêm thu nhập, còn nghề diễn đã không còn mang lại nhiều cát xê như trước. 

Ở độ tuổi U70 nhưng vẫn vướng vào nhiều lùm xùm đến chuyện tiền bạc, điều này khiến Thương Tín nhận phải nhiều cái nhìn không hay từ khán giả, ông cho biết: "Tôi biết có nhiều thứ khán giả không thể hiểu mình nên vẫn có những tranh cãi, tuy nhiên cũng đành chấp nhận. Người nào tốt với mình thì mình tốt lại, còn không thì cũng chẳng biết làm sao.

Có những việc tôi chỉ biết im lặng. Nếu người khác thật sự quý mến, họ sẽ không hiểu lầm. Còn nếu đã hiểu lầm, mọi giải thích sẽ trở thành biện minh. 

Nhiều người cũng nói rằng "Thương Tín hết thời” hay "bị quả báo"…, tôi cũng buồn tuy nhiên họ nói cũng không sai. Thôi thì, cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất là đủ". 

Thương Tín tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng báo động, thừa nhận đang bị 'quả báo', chỉ biết cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất - Ảnh 2
 Sau cơn đột quỵ, sức khỏe của Thương Tín giảm sút rất nhiều

Thương Tín sinh năm 1956 và là một trong những diễn viên điện ảnh được yêu thích thập niên 1970 - 1990. Những vai diễn ghi dấu ấn của ông có Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, Bạch Hải Đường phim SBC, Sáu Tâm phim Biệt động Sài Gòn. 

Thương Tín tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng báo động, thừa nhận đang bị 'quả báo', chỉ biết cố sống những ngày còn lại một cách vui vẻ nhất - Ảnh 3
 Trước khi bị khán giả 'ghẻ lạnh', ngó lơ, Thương Tín từng nổi đình nổi đám, là tài tử được nhiều người hâm mộ

Cuối tháng 11/2021, nam tài tử bất ngờ bị đột quỵ, sức khỏe suy giảm nhiều, cộng thêm cuộc sống khó khăn, Thương Tín khiến người hâm mộ xót xa khi nhiều lần lộ dáng vẻ tiều tụy, gầy gò, khắc khổ. 

 

Nữ MC bị tố 'giật tiền' của Thương Tín chính thức lên tiếng, mỉa mai nam NS 'nhập vai kể khổ', diễn giỏi vì là diễn viên

Nữ MC bị tố 'giật tiền' của Thương Tín chính thức lên tiếng, mỉa mai nam NS 'nhập vai kể khổ', diễn giỏi vì là diễn viên

Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín vướng phải lùm xùm xoay quanh số tiền được khán giả tặng. Trong một buổi tiệc thôi nôi, tài tử một thời lên biểu diễn và được khán giả tặng những bông hoa có gắn tiền. Ngay sau đó, nữ MC của chương trình này đã chính thức lên tiếng.

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Từ khóa:   Thương Tín NS Thương Tín sao Việt hậu trường

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