Nữ MC bị tố 'giật tiền' của Thương Tín chính thức lên tiếng, mỉa mai nam NS 'nhập vai kể khổ', diễn giỏi vì là diễn viên

Mới đây, sự xuất hiện của Thương Tín trong 1 đêm diễn đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của khán giả. Mặc dù vẫn khá gầy gò nhưng nam nghệ sĩ nay đã tươi tắn hơn, không còn lộ rõ dáng vẻ xanh xao như trước.

Sau thời gian dài bệnh tật, nam diễn viên Thương Tín đã dần trở lại showbiz nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Tô Hiếu. Thương Tín nhận show, đi hát biểu diễn ở đám cưới, sự kiện lớn nhỏ. Chia sẻ với truyền thông, nam tài tử 1 thời khẳng định ca hát hiện là nguồn thu chính của ông. Sau nửa năm đi diễn trở lại, Thương Tín tự tin hơn vì được nhiều đơn vị tổ chức khen hát tình cảm, mùi mẫn. Ông tập phát âm mỗi ngày để cải thiện chứng nói ngọng vì lần đột quỵ năm 2021.

Đáng chú ý, tại đêm diễn, khán giả đã có những hành động thể hiện sự yêu mến với nghệ sĩ Thương Tín như tặng hoa có gắn tiền, xin chụp ảnh.

Thương Tín tại đêm diễn

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thương Tín vừa hoàn thành xong đêm diễn cho một buổi tiệc thôi nôi vào tối 29/6. Nam diễn viên sinh năm 1956 được rất nhiều khán giả tặng những bông hoa có gắn tiền khi biểu diễn. Số tiền này có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên số tiền này bị người của chương trình giữ lại khiến tài tử một thời khá buồn.

Tuy nhiên, MC Ruby - người được nhắc đến trong sự việc lên tiếng khẳng định sự việc không phải như thế. MC Ruby nói mình bị oan và không biết làm cách nào để rửa được nỗi oan ức này. Cô khẳng định đã tự đưa tiền kính cẩn vào tay của Thương Tín và nói rằng "Ruby gửi chú" sau khi nam tài tử diễn xong.

"Buổi tiệc đó là lần đầu tiên tôi gặp nghệ sĩ Thương Tín. Còn nhạc sĩ Tô Hiếu tôi thực sự không biết là ai nên không để ý. Sau khi Thương Tín diễn xong, tôi chính là người đưa tiền vào tay chú.

Một lúc sau, nhạc sĩ Tô Hiếu có gọi tôi lại và nói Thương Tín bị bệnh, ngỏ ý muốn chia tiền cho chú nhiều một chút. Lúc này tôi nói tiền được khán giả tặng là 1 triệu 400 nghìn đồng và đã chia cho chú 700 nghìn đồng, nửa số tiền còn lại tôi chia cho ban nhạc.

Khi nghe được điều này, Tô Hiếu phẩy tay không muốn nói chuyện thêm nữa. Nếu thắc mắc tôi không đưa tiền thì sao anh ấy không hỏi ngay lúc đó?

Theo tôi cảm nhận thì Tô Hiếu muốn Thương Tín hát được bao nhiêu thì phải được hưởng trọn hết. Vì vậy nên khi chỉ được chia một nửa số tiền thì tỏ ý không hài lòng. Người làm thì trời nhìn, tôi cũng chẳng sợ gì khi bản thân mình không dối trá", nữ MC chia sẻ với VTC News.

Nữ MC cũng tiết lộ từ khi sự việc diễn ra, cô đã chủ động liên hệ với Thương Tín nhiều lần để làm rõ sự việc. Thương Tín luôn báo bận không ra gặp nhưng lại luôn có những phát ngôn sai lệch gây ảnh hưởng tới cô.

Thời gian gần đây, Thương Tín thường xuyên được mời đi diễn

Nói về việc Thương Tín "thề độc" chưa nhận được 700 nghìn đồng, MC Ruby thẳng thắn: "Thương Tín là một diễn viên, tôi nghĩ chuyện thề thốt chắc cũng không quá khó để nhập vai".

MC Ruby nói từ khi vướng vào ồn ào, cuộc sống của cô bị đảo lộn khi nhận phải nhiều chỉ trích. "Tôi rất áp lực và không thể tập trung vào công việc. Sự việc gây ảnh hưởng đến hình tượng của tôi khi nhiều người cũng như đồng nghiệp nghĩ rằng tôi là một MC không trung thực, ăn chặn 700 nghìn đồng của Thương Tín.

Tôi khẳng định mình sống với nghề và có Tổ nghiệp làm chứng. Nghề này ai gian tham thì không có hậu về sau. Có tiền nhưng ăn ở không tốt thì cũng sẽ bị Tổ nghiệp lấy lại. Như cuộc sống của Thương Tín bây giờ, có lẽ mọi người cũng nhìn nhận được phần nào", cô nói thêm.

Hiện vụ ồn ào giữa Thương Tín và phía MC Ruby vẫn chưa rõ đúng - sai, song nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý từ cư dân mạng.