Nghệ sĩ Thương Tín tái xuất biểu diễn sau ồn ào, có thái độ gây chú ý khi nhận được hoa tiền của khán giả!

Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục chạy show cho một chương trình khai mạc. Đáng chú ý, trên sân khấu, nam nghệ sĩ tiếp tục được khán giả yêu mến và tặng hoa tiền.

Thời gian qua, nghệ sĩ Thương Tín gây chú ý khi vướng phải lùm xùm xoay quanh vụ tiền nong biểu diễn. Cụ thể, nhạc sĩ Tô Hiếu - người đang quản lý và giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín cho biết là nam nghệ sĩ là khách mời trong một buổi tiệc thôi nôi và được khán giả tặng rất nhiều bông hoa có gắn tiền. Nghệ sĩ Thương Tín vướng ồn ào liên quan đến những bông hoa tiền cách đây chưa lâu Tuy nhiên, sau đó, số tiền này bị nữ MC trong chương trình lấy lại với lý do phải chia đều cho bộ phận âm thanh và ban nhạc. Điều này khiến cho Thương Tín bức xúc. Thậm chí ông khẳng định bị nữ MC giật tiền trên tay và thề độc về việc không được chia thêm một đồng nào từ số tiền được tặng.

Sau lời tố, nữ MC cũng lên tiếng nói cô bị oan và không biết làm cách nào để rửa được nỗi oan ức này. Cô khẳng định đã tự đưa tiền kính cẩn vào tay của Thương Tín và nói rằng "Ruby gửi chú" sau khi nam tài tử diễn xong.

Sau lời tố, nữ MC cũng lên tiếng nói cô bị oan và không biết làm cách nào để rửa được nỗi oan ức này Nữ MC cũng tiết lộ từ khi sự việc diễn ra, cô đã chủ động liên hệ với Thương Tín nhiều lần để làm rõ sự việc. Thương Tín luôn báo bận không ra gặp nhưng lại luôn có những phát ngôn sai lệch gây ảnh hưởng tới cô. Nữ MC cũng cho biết thời gian qua cô đã yêu cầu trích xuất camera để làm rõ trắng đen, tuy nhiên phía nhà hàng từ chối vì nói không có camera bên trong sảnh tiệc. Sự việc khiến cho khán giả chú ý khi cả hai bên đều đưa ra câu trả lời trái ngược nhau.

Ồn ào vừa tạm lắng, mới đây, nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục chạy show cho một chương trình khai mạc Ồn ào vừa tạm lắng, mới đây, nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục chạy show cho một chương trình khai mạc. Đáng chú ý, trên sân khấu, nam nghệ sĩ tiếp tục được khán giả yêu mến và tặng hoa tiền. Trước sự yêu thương của khán giả, nam nghệ sĩ thể hiện thái độ trân trọng, cúi đầu cảm ơn dù cho ông đang biểu diễn. Hành động của nam tài tử phim Biệt động Sài Gòn nhận được nhiều lời khen của khán giả. Trước sự yêu thương của khán giả, nam nghệ sĩ thể hiện thái độ trân trọng, cúi đầu cảm ơn dù cho ông đang biểu diễn Hiện tại, sau khi trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, nghệ sĩ Thương Tín đang ở cùng với nhạc sĩ Tô Hiếu. Người này thỉnh thoảng sẽ nhận một số lời mời biểu diễn cho Thương Tín đủ thu nhập trang trải cuộc sống và gửi về nhà cho gia đình.

Nữ MC bị tố 'giật tiền' của Thương Tín chính thức lên tiếng, mỉa mai nam NS 'nhập vai kể khổ', diễn giỏi vì là diễn viên Mới đây, nghệ sĩ Thương Tín vướng phải lùm xùm xoay quanh số tiền được khán giả tặng. Trong một buổi tiệc thôi nôi, tài tử một thời lên biểu diễn và được khán giả tặng những bông hoa có gắn tiền. Ngay sau đó, nữ MC của chương trình này đã chính thức lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-si-thuong-tin-tai-xuat-bieu-dien-sau-on-ao-co-thai-o-gay-chu-y-khi-nhan-uoc-hoa-tien-cua-khan-gia-603865.html