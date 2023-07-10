Thị phi liên tiếp bủa vây, NS Thương Tín suy sụp và mệt mỏi: 'Tôi gần đất xa trời, điều mong mỏi duy nhất là một cuộc sống bình yên tuổi già'

Hậu trường 10/07/2023 15:02

"Tôi thật sự mệt mỏi và nói thật, những chuyện thị phi này đang dần giết chết nhuệ khí của tôi. Tôi cũng thấy nản và không còn dám nghĩ đến chuyện chạy show nữa" - NS Thương Tín bày tỏ.

Sau một thời gian chống chọi bệnh tật, sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín đã ổn định hơn. Ông cũng công việc chạy show ca hát để mưu sinh cuộc sống. Vừa qua, nam tài tử màn ảnh Việt một thời lên tiếng bức xúc việc đi diễn bị một MC sự kiện lấy số tiền được khán giả tặng trên sân khấu. Ông cho biết số tiền này lên đến hàng triệu đồng.

Thị phi liên tiếp bủa vây, NS Thương Tín suy sụp và mệt mỏi: 'Tôi gần đất xa trời, điều mong mỏi duy nhất là một cuộc sống bình yên tuổi già' - Ảnh 1
Vừa qua, nam tài tử màn ảnh Việt một thời lên tiếng bức xúc việc đi diễn bị một MC sự kiện lấy số tiền được khán giả tặng trên sân khấu

"Khi biểu diễn, Thương Tín được khán giả tặng rất nhiều hoa có gắn tiền. Thương Tín nghĩ đó là khán giả thương mình, muốn tặng thêm cho mình. Tuy nhiên khi vừa xuống sân khấu, nữ MC đã đi tới lấy hết số tiền này. Thương Tín không tiếc vì số tiền đó, nhưng tiếc vì đó là tình thương khán giả dành cho ông. Thương Tín cảm thấy khá buồn về hành động đó" - nhạc sĩ Tô Hiếu kể.

Sau chương trình, nhạc sĩ Tô Hiếu đã cho hay số "hoa tiền" được NS Thương Tín kể trên đã bị MC lấy lại với lời giải thích: "Đây là những bông hoa của bộ phận âm thanh và ban nhạc".

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, nữ MC có nói sẽ đưa cho Thương Tín 700 nghìn đồng từ tiền tặng của khán giả. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng không nhận được số tiền thêm nào.

Phía nghệ sĩ Thương Tín cũng cho biết: "Tôi đưa tiền cho cô ấy, cô ấy bảo sẽ chia lại một nửa nhưng chờ hoài không thấy cô ấy đưa. Tôi không nhận, tôi nhận thì nói nhận chứ ngại gì. Tôi thề là không lấy số tiền đó".

Thị phi liên tiếp bủa vây, NS Thương Tín suy sụp và mệt mỏi: 'Tôi gần đất xa trời, điều mong mỏi duy nhất là một cuộc sống bình yên tuổi già' - Ảnh 2
Nghệ sĩ Thương Tín được khán giả tặng "hoa tiền". Tuy nhiên cuối cùng ông cũng không nhận được số tiền thêm nào.

Mới đây, chia sẻ thêm với báo Người Lao Động, nghệ sĩ Thương Tín nói rằng từng tuổi này, ông cũng không biết mình ra đi lúc nào nên không có lý do gì để ông phải nói sai hay làm những điều trái khuấy.

Ông nói: "Tôi gần đất xa trời, điều mong mỏi duy nhất là một cuộc sống bình yên tuổi già. Tôi đâu biết mình chết lúc nào. Tôi không muốn có bất cứ điều gì phải hối tiếc hay ồn ào đến với cuộc đời mình nữa. Tôi chỉ muốn bình yên".

Nói về những thị phi đang bủa vây, nghệ sĩ Thương Tín cho biết, ông suy sụp và mệt mỏi vì những thứ từ trên trời rơi xuống. Ở thời điểm hiện tại, ông cũng chỉ muốn có việc làm, để có thể có chi phí tự trang trải cuộc sống cá nhân cũng như để dành cho con nhỏ. Nhưng, điều này không có nghĩa, ông bất chấp sĩ diện hay tự trọng để làm điều gì sai trái.

"Tôi thật sự mệt mỏi và nói thật, những chuyện thị phi này đang dần giết chết nhuệ khí của tôi. Tôi cũng thấy nản và không còn dám nghĩ đến chuyện chạy show nữa" - ông bày tỏ.

Thị phi liên tiếp bủa vây, NS Thương Tín suy sụp và mệt mỏi: 'Tôi gần đất xa trời, điều mong mỏi duy nhất là một cuộc sống bình yên tuổi già' - Ảnh 3
Nghệ sĩ Thương Tín nói rằng từng tuổi này, ông cũng không biết mình ra đi lúc nào nên không có lý do gì để ông phải nói sai hay làm những điều trái khuấy

Thời gian qua, nhạc sĩ Tô Hiếu là người nhận show đi hát tiệc và đóng phim cho Thương Tín. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn. Ông cũng đã quay xong một MV ca nhạc tuy nhiên do có một số vấn đề về không hay về ê-kíp nên hiện MV vẫn chưa được phát hành.

Nói về mức thu nhập mỗi tháng của Thương Tín, Tô Hiếu tiết lộ số tiền này không ổn định vì còn phụ thuộc vào số lượng show mỗi tháng. Nam nhạc sĩ cũng động viên đàn anh giữ gìn sức khoẻ để tập trung cho công việc.

Thị phi liên tiếp bủa vây, NS Thương Tín suy sụp và mệt mỏi: 'Tôi gần đất xa trời, điều mong mỏi duy nhất là một cuộc sống bình yên tuổi già' - Ảnh 4
Thời gian qua, nhạc sĩ Tô Hiếu là người nhận show đi hát tiệc và đóng phim cho Thương Tín. Khi đi hát, ông vẫn chỉ nhận thù lao 5 triệu đồng cho mỗi suất diễn

Cách đây không lâu, Thương Tín cũng đã tổ chức một đêm nhạc riêng để tri ân những khán giả đã theo dõi, thương yêu mình. Nói về đêm nhạc ý nghĩa này, Thương Tín chia sẻ: "Qua đợt dịch vừa rồi có nhiều người khổ, mình cũng là người khổ. Tuy nhiên, mình thấy những người nghệ sĩ khác còn khổ hơn mình. Nên bản thân mình giúp được gì cho những người nghệ sĩ đó thì làm".

 

'Hết thời', Thương Tín vẫn miệt mài đi hát kiếm 'đồng ra đồng vào', được khán giả tặng hàng chục triệu nhưng bị 'tịch thu sạch sẽ'

'Hết thời', Thương Tín vẫn miệt mài đi hát kiếm 'đồng ra đồng vào', được khán giả tặng hàng chục triệu nhưng bị 'tịch thu sạch sẽ'

Sau một thời gian bệnh tật, nghệ sĩ Thương Tín giờ khoẻ hơn nên khá bận rộn với công việc chạy show ca hát.

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