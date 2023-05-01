Trong đêm nhạc cuối đời, sự cố nào khiến nghệ sĩ Thương Tín không thể trình diễn như dự kiến?

Hậu trường 01/05/2023 18:43

Sau khi trình diễn ca khúc đầu tiên, vì sao nghệ sĩ Thương Tín không thể hoàn thành hai bài còn lại?

Tối ngày 30/4, như đã thông báo, đêm nhạc từ thiện Tình nghệ sỹ được diễn ra tại một sân khấu ở TP HCM. Đêm nhạc này do nhạc sĩ Tô Hiếu đứng ra tổ chức nhằm hiện thực hóa giấc mơ tổ chức một đêm nhạc cuối đời của Thương Tín, qua đó gây quỹ hỗ trợ ba nghệ sĩ là Mạc Can, Vũ Quang và Hồng Sáp.

Trong họp báo trước đêm nhạc, diễn viên Thương Tín từng nói sẽ hát ba bài hồm Hoa trinh nữ, Tình cây và đất, Giã từ. Ông chia sẻ: "Tôi không phải ca sĩ nên phải dành thời gian tập luyện và giữ sức khỏe thật tốt để có thể hát trọn vẹn 3 ca khúc. Biết khán giả đến gặp tôi không quan tâm đến giọng hát, nhưng tôi cũng phải hát sao cho nghe được".

Trong đêm nhạc cuối đời, sự cố nào khiến nghệ sĩ Thương Tín không thể trình diễn như dự kiến? - Ảnh 1
Thương Tín hát trong đêm nhạc Tình nghệ sỹ - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã cố gắng tập luyện và giữ gìn sức khỏe tốt, tuy nhiên trong đêm nhạc, Thương Tín chỉ có thể hát một bài. Nam ca sĩ cảm thấy mệt và không thể hoàn thành hai ca khúc còn lại như dự kiến. Trước sự ngoài ý muốn này, Thương Tín đã gửi lời xin lỗi đến khán giả, điều này cũng khiến nhiều người có mặt tại đêm nhạc bày tỏ sự tiếc nuối.

Thương Tín cũng chia sẻ thêm: "Qua cơn dịch vừa rồi có nhiều người khổ, mình cũng là người khổ. Tuy nhiên mình thấy những người nghệ sĩ khác còn khổ hơn mình. Nên bản thân mình giúp được gì cho những người nghệ sĩ đó thì làm".

Trong đêm nhạc cuối đời, sự cố nào khiến nghệ sĩ Thương Tín không thể trình diễn như dự kiến? - Ảnh 2
Thương Tín gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sức khỏe yếu - Ảnh minh họa: Internet

Đêm nhạc kết thúc với tổng số tiền gây quỹ khá khiêm tốn là 20 triệu đồng, được chia đều cho ba nghệ sĩ. Tham dự đêm nhạc có hai nghệ sĩ Mạc Can và Hồng Sáp được nhận trực tiếp phần tiền ủng hộ, riêng phần của nghệ sĩ Vũ Quang sẽ được ban tổ chức chuyển đến tận tay sau.

Trong đêm nhạc cuối đời, sự cố nào khiến nghệ sĩ Thương Tín không thể trình diễn như dự kiến? - Ảnh 3
Nghệ sĩ Mạc Can có mặt trong đêm nhạc từ thiện Tình nghệ sỹ - Ảnh minh họa: Internet
Trong đêm nhạc cuối đời, sự cố nào khiến nghệ sĩ Thương Tín không thể trình diễn như dự kiến? - Ảnh 4
Nghệ sĩ Hồng Sáp cảm động khi nhận tiền từ Thương Tín - Ảnh minh họa: Internet

Nghệ sĩ Thương Tín góp mặt trong chương trình Tình nghệ sĩ diễn ra tại sân khấu Trống Đồng (quận 1) tối 30/4. Ông chọn và thể hiện ca khúc Hoa trinh nữ (Trần Thiện Thanh) - bài hát bolero ông yêu thích. Dù giọng nói còn ngọng nghịu do di chứng hậu đột quỵ, Thương Tín thể hiện trọn tiết mục, nhận được tràng vỗ tay từ khán giả.

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Vì không thể đính chính với từng người một, Thương Tín đã lựa chọn việc giữ im lặng và mong mọi người hãy hiểu cho ông.

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