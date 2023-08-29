Nghệ sĩ Quang Tèo gây lo lắng khi đăng ảnh trên giường bệnh kèm dòng trạng thái xót xa: 'Đã chính thức sập nguồn'

Hậu trường 29/08/2023 19:49

Hình ảnh nghệ sĩ Quang Tèo nằm viện có y tá chăm sóc khiến nhiều người lo lắng. Anh chia sẻ, mình bị sốt xuất huyết nên phải nhập viện theo dõi.

Nghệ sĩ Quang Tèo đã có 36 năm cống hiến với nghề. Anh từng tham gia khá nhiều vai diễn như Phó Sung trong Ấp sậu lúc hoàng hôn, vai Thông trong Quán vắng, vai Bền trong Thời gian không im lặng

Với truyền hình, Quang Tèo được biết đến từ chương trình Gặp nhau cuối tuần trên VTV3, sau đó là một số phim truyền hình. Với nét diễn chân thật, Quang Tèo vẫn âm thầm góp vào thành công của những bộ phim đó, mang tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Nghệ sĩ Quang Tèo gây lo lắng khi đăng ảnh trên giường bệnh kèm dòng trạng thái xót xa: 'Đã chính thức sập nguồn' - Ảnh 1
Nghệ sĩ Quang Tèo đã có 36 năm cống hiến với nghề

Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Tèo bất ngờ thông báo nhập viện: "Đã chính thức sập nguồn". Đính kèm dòng trạng thái, nam nghệ sĩ đăng tải hình ảnh trên giường bệnh, đang được y tá chăm sóc khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. 

Nghệ sĩ Quang Tèo gây lo lắng khi đăng ảnh trên giường bệnh kèm dòng trạng thái xót xa: 'Đã chính thức sập nguồn' - Ảnh 2
Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Tèo bất ngờ thông báo nhập viện: "Đã chính thức sập nguồn"

Chia sẻ với báo Dân trí, nghệ sĩ Quang Tèo cho biết: "Tôi bị sốt xuất huyết đã 3 ngày nay nên phải vào một bệnh viện gần nhà để điều trị, theo dõi. Hiện tại công việc hiện tại của tôi khá bận, vừa làm giám khảo một cuộc thi hoa hậu và cũng chuẩn bị cho một bộ phim ra rạp nên bị ốm như này là việc bất khả kháng. Đành lỡ hẹn với khán giả rồi".

Nghệ sĩ Quang Tèo gây lo lắng khi đăng ảnh trên giường bệnh kèm dòng trạng thái xót xa: 'Đã chính thức sập nguồn' - Ảnh 3
Nghệ sĩ Quang Tèo cho biết: "Tôi bị sốt xuất huyết đã 3 ngày nay nên phải vào một bệnh viện gần nhà để điều trị, theo dõi

Khi được hỏi: "Có ý kiến cho rằng, vì anh chạy nhiều show nên bị kiệt sức và ốm, liệu có đúng?". Quang Tèo cho hay, đến cái tuổi mà nhiều người "nằm không cũng ốm", anh đã hơn 60 nên sức khỏe không còn như thời trẻ. May mắn, anh cũng được một số đạo diễn nhớ đến mình nên cũng thi thoảng có đi làm phim, đi diễn chứ không nhiều như người ta đồn đoán. Việc ốm đau là chuyện không may chứ không liên quan đến việc chạy show nhiều.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm, khi làm bất cứ bộ phim nào, anh cũng quan tâm đến kịch bản, nếu kịch bản hay, thì dù vào vai phụ Quang Tèo cũng sẵn sàng tham gia. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Nhiều người cứ đồn, họ bảo Quang Tèo khó tính lắm, nhưng không phải. Mình phải lượng sức mình, nếu bố trí được thời gian thì tôi sẵn sàng tham gia phim. Có thể, do tôi làm việc nghiêm túc nên nhiều người yêu quý và mời. Khi nhận lời làm phim, thì phải đem nhiều niềm vui tới cho mọi người chứ không phải đóng nhiều để nhằm mục đích nào đó. Sau nhiều năm làm phim, tôi hạnh phúc khi ra đường khán giả nhận ra vào gọi "Quang Tèo ơi".

Nghệ sĩ Quang Tèo gây lo lắng khi đăng ảnh trên giường bệnh kèm dòng trạng thái xót xa: 'Đã chính thức sập nguồn' - Ảnh 4
Khi được hỏi: "Có ý kiến cho rằng, vì anh chạy nhiều show nên bị kiệt sức và ốm, liệu có đúng?". Quang Tèo cho hay, đến cái tuổi mà nhiều người "nằm không cũng ốm", anh đã hơn 60 nên sức khỏe không còn như thời trẻ

Quang Tèo là NSƯT có nhiều tiểu phẩm hài ấn tượng và có giá cát xê cao ngất ngưởng. Hiện tại, nam nghệ sĩ sở hữu ngôi nhà trị giá hơn 7 tỷ đồng, rộng khoảng 170m2 tại khu Mỹ Đình và một biệt thự sang trọng ở ngoại thành Hà Nội.

Nghệ sĩ Quang Tèo gây lo lắng khi đăng ảnh trên giường bệnh kèm dòng trạng thái xót xa: 'Đã chính thức sập nguồn' - Ảnh 5
Hiện tại, nam nghệ sĩ sở hữu ngôi nhà trị giá hơn 7 tỷ đồng, rộng khoảng 170m2 tại khu Mỹ Đình và một biệt thự sang trọng ở ngoại thành Hà Nội

Nói về cát-xê của mình, diễn viên của Đại gia chân đất thành thật, thu nhập của anh không cao, chỉ đủ ăn thôi: "Tôi có một cái nhà vườn ở ngoại thành, là nơi mà bạn bè tụ tập chứ không phải cái gì ghê gớm. Có nghệ sĩ tậu nhà vài chục tỷ, còn cả trang trại rộng lớn nữa. So với họ, tôi có là gì đâu? Mảnh đất này hồi xưa tôi mua mới có 250 triệu đồng một sào. 60 tuổi mới xây được nhà, vất vả lắm ấy chứ! Nếu tôi còn trẻ mà sở hữu tài sản như thế thì hãy khen, còn đằng này, tôi đã hơn 60 tuổi rồi".

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