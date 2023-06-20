Nữ diễn viên kiêm hoa hậu thân thiết với NSƯT Quang tèo, lộ nghi vấn 'phim giả tình thật'

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã cấp phép số 4055/SVHTT-QLNT cho bà Phan Thị Kim Oanh (diễn viên Kim Oanh) lên đường dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. Grand International 2022) diễn ra tại Mandalay (Myanmar) từ 11-15/11/2022.

Phan Kim Oanh hiện đang là một diễn viên đa năng được đông đảo mọi người biết đến và yêu mến. Ngoài công việc diễn viên Phan Kim Oanh còn là chủ một doanh nghiệp. Và để có được thành công như ngày nay cô đã phải trải qua rất nhiều những khó khăn và vất vả.

Phan Kim Oanh bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ các vai diễn, trong các bộ phim hài của đạo diễn Trần Bình Trọng như: Đại gia chân đất, Làng ế vợ... Sau thành công ở những bộ phim hài chị tiếp tục được mời tham gia đóng những vai diễn trong Phim truyền hình. Dù là vai chính hay vai phụ Phan Kim Oanh luôn cố gắng nỗ lực hết mình với vai diễn của mình.

Cô tham gia nhiều phim truyền hình phía Bắc với tuyến nhân vật phụ nhưng luôn để lại ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tự nhiên

Mới đây, dân cư mạng lan truyền tin đồn cho rằng Phan Kim Oanh đang có mối quan hệ tình cảm với nghệ sĩ Quang Tèo, khiến người hâm mộ bất ngờ. Nguồn tin xuất phát từ việc cả hai thường xuyên góp mặt cùng nhau trong các dự án phim và có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Cả hai thậm chí còn không ngần ngại giành cho nhau những cử chỉ thân mật quá đà, khiến nhiều người cho rằng nữ diễn viên và Quang Tèo đang ''phim giả tình thật''.

Phan Kim Oanh thường xuyên xuất hiện cùng NSƯT Quang Tèo, cả hai không ngần ngại trao nhau nhiều cử chỉ thân mật

Theo đó, nhiều năm qua, Phan Kim Oanh tham gia các bộ phim hài lẫn phim truyền hình, cô thường xuyên vào vai vợ Quang Tèo trên phim. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2022 cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp cùng bạn diễn. Cô tiết lộ được nghệ sĩ Quang Tèo hỗ trợ nhiều trong quá trình đóng phim, nhờ vậy mà tự tin hơn khi diễn xuất.

Diễn viên Phan Kim Oanh vào vai vợ nghệ sĩ Quang Tèo trong phim "Làng ế vợ"

Bên cạnh đó, nữ diễn viên không muốn giải thích gì thêm về tin đồn này, nữ diễn viên chọn cách im lặng và tập trung thật nhiều cho sự nghiệp. Về phía NSƯT Quang Tèo, nam nghệ sĩ khẳng định cả hai chỉ là mối quan hệ anh em đồng nghiệp vô tư, thân thiết, không phải yêu đương như nhiều người lầm tưởng.

Phan Kim Oanh có mặt trong tiệc sinh nhật của nghệ sĩ Quang Tèo cách đây không lâu

Ngoài NSƯT Quang Tèo, diễn viên Phan Kim Oanh, được cho là người có mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng trong làng giải trí như: Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Thắng, danh hài Chiến Thắng, Ca sĩ Khánh Phương v.v..Cô được rất nhiều anh chị em đồng nghiệp yêu mến bởi tính tình hiền lành, thật thà.

Phan Kim Oanh và nghệ sĩ hài Chiến Thắng trong một lần hợp tác đóng phim

Phan Kim Oanh được nhiều bạn bè đồng nghiệp yêu mến và nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2022, Phan Kim Oanh tất bật với các dự án nghệ thuật cũng như hoạt động thiện nguyện. Dù bận rộn với công việc song cô vẫn dành thời gian lên phim trường, tham gia các dự án phim.

Nữ diễn viên cho biết, tình yêu dành cho diễn xuất luôn cháy bỏng nên cô cố gắng sắp xếp thời gian để được sống trọn vẹn với niềm đam mê bên cạnh việc hoàn thành sứ mệnh của một Hoa hậu.

Phan Kim Oanh đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Quý bà Hòa bình Quốc tế 2022 Phan Kim Oanh thừa nhận diễn xuất chính là đam mê to lớn nhất với cô

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Phan Kim Oanh tiết lộ sẽ vẫn đang trau dồi khả năng diễn xuất và hi vọng sẽ tìm được một vai nhiều đất diễn và ấn tượng hơn. Hiện cô cũng đã nghĩ ra được nhiều những dự án mới, hy vọng trong năm tới đây sẽ có nhiều những hình ảnh bùng nổ, đa dạng hơn trong mắt công chúng.