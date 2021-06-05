Vụ thẩm mỹ viện tụ tập hơn 30 người, Quang Tèo trần tình: 'Hình ảnh trên báo đó là chụp lén, dễ gây hiểu lầm'

Sao Việt 05/06/2021 16:01

Nghệ sĩ Quang Tèo đã lên tiếng sau khi tham gia buổi khai trương của thẩm mỹ viện vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 vì tụ tập đông người.

Theo báo Dân Trí, ngày 1/6, thẩm mỹ viện M.C. ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng tổ chức buổi khai trương với sự tham gia của nhiều người, trong đó có một số nghệ sĩ, diễn viên. Sau đó, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã ban hành văn bản về việc thu hồi giấy phép kinh doanh và tạm dừng hoạt động đối với cơ sở thẩm mỹ viện M.C. vì vi phạm quy định chống dịch Covid-19.

Trước đó, báo Người Lao Động cho hay, đại diện thẩm mỹ viện M.C có tới UBND phường xin phép tổ chức lễ khai trương. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và địa phương đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nên lãnh đạo địa phương đã giải thích và yêu cầu người này ký cam kết không tổ chức lễ khai trương.

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Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với thẩm mỹ viện M.C - Ảnh: Dân Trí

Được biết, nghệ sĩ Quang Tèo cũng có mặt tại sự kiện này. Dân Trí cho hay, nam nghệ sĩ dự định sau khi tham gia sự kiện khai trương, anh sẽ bay về Hà Nội chiều 2/6. Tuy nhiên, cơ quan chức năng buộc nam nghệ sĩ buộc phải hủy chuyến bay để phối hợp hoàn thành các thủ tục khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm Covid-19. 

Theo chia sẻ, Quang Tèo trần tình rằng trong phòng chỉ có 10 người và anh ngồi một mình tại bàn. Anh nói thêm rằng Lâm Đồng chưa có ca mắc Covid-19 nào và các hàng quán không bị cấm, vẫn hoạt động bình thường. Từ sân bay đến thẩm mỹ viện, anh có thực hiện khai báo y tế đầy đủ, anh nói: "Hình ảnh trên báo đó là chụp lén, dễ gây hiểu lầm. Số người trong phòng chỉ có hơn 10 người thôi. Và tôi ngồi một mình một bàn. Sau đó khi công an đến, yêu cầu người ở các tầng khác xuống, cả khách, cả nhân viên nữa thì là 23 người. Sau đó có 4 người ở ngoài nữa.

Nếu như tôi tham gia sự kiện ở Hà Nội, TP.HCM thì là một nhẽ, bị phạm lỗi nhưng ở Lâm Đồng vẫn sinh hoạt, đi lại bình thường. Trước khi bay vào Lâm Đồng và khi đến Lâm Đồng, tôi cũng đã thực hiện khai báo y tế đầy đủ ở sân bay".

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Nghệ sĩ Quang Tèo bị kẹt lại Lâm Đồng sau khi dự khai trương tại thẩm mỹ viện - Ảnh: Internet

 

Theo nghệ sĩ Quang Tèo, anh cho biết rất tôn trọng các quy định về phòng dịch và đã tìm hiểu kỹ trước khi tới Lâm Đồng. Anh cũng chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, cán bộ y tế tại đây để hoàn thành các thủ tục khai báo y tế theo quy định. 

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Hình ảnh Quang Tèo và Thanh Bi tại Lâm Đồng - Ảnh: Internet

Hiện tại cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý vi phạm đối với thẩm mỹ viện và điều tra dịch tễ đối với các khách mời, trong số đó có 2 người nổi tiếng là Thanh Bi và Quang Tèo. 

Vụ thẩm mỹ viện tụ tập hơn 30 người khai trương: Quang Tèo thanh minh 'chỉ là sự kiện họp mặt, quy mô nhỏ’

Vụ thẩm mỹ viện tụ tập hơn 30 người khai trương: Quang Tèo thanh minh 'chỉ là sự kiện họp mặt, quy mô nhỏ’

Hôm 1/6, 1 thẩm mỹ viện ở Lâm Đồng tổ chức khai trương trong tình hình dịch phức tạp khiến nhiều người phẫn nộ. Thậm chí sự kiện này còn có một số nghệ sĩ tham gia, trong đó có nghệ sĩ Quang Tèo.

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