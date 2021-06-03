Sau nhiều đồn đoán thì danh tính hai nghệ sĩ xuất hiện trong buổi khai trương thẩm mỹ viện tụ tập hơn 30 người, không đeo khẩu trang, không thực hiện thông điệp 5K là nghệ sĩ Quang Tèo và Thanh Bi.
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Theo báo Công An TP. HCM, hai diễn viên xuất hiện tại buổi khai trương thẩm mỹ viện tại thành phố Bảo Lộc hôm 1/6/2021 là ông Nguyễn Tiến Quang (SN 1962, nghệ danh Quang Tèo) và chị Lại Thị Thanh (SN 1992, nghệ danh Thanh Bi). Theo thông tin từ kênh Youtube của báo Thanh Niên, cả hai người này chỉ vừa đeo khẩu trang khi lực lượng chức năng ập đến. Trước đó, buổi khai trương vẫn diễn ra bình thường với sự tập trung của hơn 30 người.
Hai nghệ sĩ Quang Tèo và Thanh Bi đều là những gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Diễn viên hài Quang Tèo là người thường xuất hiện trong các tiểu phẩm hài của "Gặp nhau cuối tuần". Trong khi đó, Thanh Bi là nữ diễn viên được biết đến nhiều qua vai diễn trong phim truyền hình "Người phán xử".
Sau khi thông tin 2 nghệ sĩ trên tham gia lễ khai trương đã khiến CĐM bất bình và chỉ trích khá gay gắt.
Trước đó vào ngày 1/6/2021, theo thông tin từ báo Người lao động, cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra và xử phạt thẩm mỹ viện (TMV) Minh Châu Asian có địa chỉ tại phường 1, thành phố Bảo Lộc vì không chấp hành việc phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, thẩm mỹ viện này đã tập trung trên 30 người trong ngày khai trương bất chấp lệnh cấm tập trung vì dịch Covid-19.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.