Theo báo Công An TP. HCM, hai diễn viên xuất hiện tại buổi khai trương thẩm mỹ viện tại thành phố Bảo Lộc hôm 1/6/2021 là ông Nguyễn Tiến Quang (SN 1962, nghệ danh Quang Tèo) và chị Lại Thị Thanh (SN 1992, nghệ danh Thanh Bi). Theo thông tin từ kênh Youtube của báo Thanh Niên, cả hai người này chỉ vừa đeo khẩu trang khi lực lượng chức năng ập đến. Trước đó, buổi khai trương vẫn diễn ra bình thường với sự tập trung của hơn 30 người.

Dàn nghệ sĩ có mặt tại buổi khai trương thẩm mỹ viện - Ảnh: Cắt từ clip báo Thanh Niên

Hai nghệ sĩ Quang Tèo và Thanh Bi đều là những gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Diễn viên hài Quang Tèo là người thường xuất hiện trong các tiểu phẩm hài của "Gặp nhau cuối tuần". Trong khi đó, Thanh Bi là nữ diễn viên được biết đến nhiều qua vai diễn trong phim truyền hình "Người phán xử".