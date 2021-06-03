Theo Người lao động, ngày 1/6, cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra và xử phạt thẩm mỹ viện (TMV) Minh Châu Asian có địa chỉ tại phường 1, thành phố Bảo Lộc vì không chấp hành việc phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, thẩm mỹ viện này đã tập trung trên 30 người trong ngày khai trương bất chấp lệnh cấm tập trung vì dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng kiểm tra và xử phạt thẩm mỹ viện tụ tập 31 người tại TP. Bảo Lộc - Ảnh: Người Lao Động

Tại thời điểm kiểm tra, TMV Minh Châu Asian đang diễn ra chương trình ca nhạc bằng hình thức hát karaoke với sự tham gia của nhiều người. Không chỉ tụ tập đông người, nhiều người trong nhóm này cũng không thực hiện 5K, trong đó, có cả một số diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng. Theo báo Công An TP. Hồ Chí Minh thì trong số 31 người tụ tập tham dự buổi khai trương có một số nghệ sĩ, diễn viên như ông N.T.Q (SN 1962, nghệ danh Q.T.), chị L.T.Th. (SN 1992, nghệ danh T.B.).