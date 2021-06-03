Trong lúc tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, cả nước đang chung tay chống dịch thì nhiều người vẫn bất chấp lệnh cấm tụ tập, trong đó vụ 31 người tự tập khai trương đang khiến dư luận không khỏi bức xúc.
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Theo Người lao động, ngày 1/6, cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc đã tiến hành kiểm tra và xử phạt thẩm mỹ viện (TMV) Minh Châu Asian có địa chỉ tại phường 1, thành phố Bảo Lộc vì không chấp hành việc phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, thẩm mỹ viện này đã tập trung trên 30 người trong ngày khai trương bất chấp lệnh cấm tập trung vì dịch Covid-19.
Tại thời điểm kiểm tra, TMV Minh Châu Asian đang diễn ra chương trình ca nhạc bằng hình thức hát karaoke với sự tham gia của nhiều người. Không chỉ tụ tập đông người, nhiều người trong nhóm này cũng không thực hiện 5K, trong đó, có cả một số diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng. Theo báo Công An TP. Hồ Chí Minh thì trong số 31 người tụ tập tham dự buổi khai trương có một số nghệ sĩ, diễn viên như ông N.T.Q (SN 1962, nghệ danh Q.T.), chị L.T.Th. (SN 1992, nghệ danh T.B.).
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, trước đó trên fanpage của thẩm mỹ viện đã đăng tải khá nhiều hình ảnh nghệ sĩ sẽ tham gia buổi khai trương. Trong đó có Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Ngọc Thảo, ca sĩ Hồ Quang Hiếu, diễn viên Quốc Cường... Nhiều người không khỏi đặt nghi vấn, trong số những nghệ sĩ được thẩm mỹ viện này hé lộ thì có những ai tham gia buổi khai trương? Bởi trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hành động tụ tập lúc này là thiếu ý thức.
Tuy nhiên trên trang cá nhân, Á hậu Ngọc Thảo đã phủ nhận việc tham dự buổi lễ khai trương tại đây: "Do tình hình chuyển biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 và thực hiện nghị định giãn cách xã hội của Chính Phủ nên ekip của Thảo đã trao đổi với TMV là Thảo sẽ không tham dự sự kiện ngày 02/6 này và Thảo chưa từng có mặt tại đây".
Ngoài ra, Hoa hậu Ngọc Hân cũng đã lên tiếng cho biết vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên đã không tham dự buổi khai trương này. Ngoài những nghệ sĩ kể trên, thì hai nghệ sĩ được nhắc tên trên fanpage của thẩm mỹ viện này là ca sĩ Hồ Quang Hiếu và diễn viên Quốc Cường vẫn chưa có động thái trước thông tin này.