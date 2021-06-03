Vụ thẩm mỹ viện tụ tập hơn 30 người khai trương: Quang Tèo thanh minh 'chỉ là sự kiện họp mặt, quy mô nhỏ’

Hậu trường 03/06/2021 20:48

Hôm 1/6, 1 thẩm mỹ viện ở Lâm Đồng tổ chức khai trương trong tình hình dịch phức tạp khiến nhiều người phẫn nộ. Thậm chí sự kiện này còn có một số nghệ sĩ tham gia, trong đó có nghệ sĩ Quang Tèo.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 1/6, thẩm mỹ viện Minh Châu Asian đang tổ chức khai trương thì các lực lượng công an, y tế… đã có mặt kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Tại chương trình khai trương có 31 người, với 28 người đến từ nhiều tỉnh, thành: TP Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, Đồng Nai, Nghệ An... Tất cả đều không thực hiện các quy tắc chống dịch theo quy định. 

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, tại đây đang diễn ra chương trình ca nhạc bằng hình thức hát karaoke với sự tham gia của nhiều người không thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19; trong đó có một số nghệ sĩ, diễn viên như ông Nguyễn Tiến Quang (59 tuổi, nghệ danh Quang Tèo), chị Lại Thị Thanh (29 tuổi, nghệ danh Thanh Bi).

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Diễn viên Quang Tèo và Thanh Bi tại sự kiện - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đến trưa nay 3/6, trao đổi với Zing News, Quang Tèo thừa nhận anh có tham gia sự kiện. Quang Tèo giải thích đây không phải buổi khai trương mà chỉ là sự kiện mang tính chất họp mặt, quy mô nhỏ. Anh cho biết đã kiểm tra thân nhiệt trước và sau khi đến sự kiện.

Nam nghệ sĩ cho hay: "Ban đầu, chủ thẩm mỹ viện xin giấy phép khai trương nhưng không được nên sự kiện đã hủy bỏ. Chủ thẩm mỹ viện nói với tôi chỉ tổ chức buổi gặp mặt nhỏ, mang tính nội bộ. Họ chỉ treo băng rôn để tạo không khí và để tiện check-in".

Quang Tèo cho biết anh được đội ngũ y tế lấy mẫu xét nghiệm vào chiều 2/6 và đang thực hiện các quy định phòng chống dịch. Hiện tại, nam diễn viên ở khách sạn tại Bảo Lộc để chờ kết quả xét nghiệm từ CDC tỉnh Lâm Đồng theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, báo Tuổi Trẻ cho biết, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. UBND phường 1, TP.Bảo Lộc đã đề xuất thu hồi giấy phép hoạt động của thẩm mỹ viện Minh Châu Asian.

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