Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con

Dù đã qua 4 lần sinh nở nhưng Minh Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc tươi trẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng.
- Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn
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Mới đây, vợ chồng Lý Hải đã tổ chức buổi tuyển chọn diễn viên mới để chuẩn bị cho ngày khởi quay Lật mặt 4. Sánh đôi bên chồng, Minh Hà diện bộ váy kín đáo, sang trọng những vẫn toát lên vẻ quyến rũ cho người mặc. Có thể thấy, bà xã Lý Hải tuy trang điểm khá nhạt nhưng vẫn xinh tươi và trẻ trung gái đôi mươi.
Dù đã trải qua 4 lần mang bầu nhưng cựu hotgirl vẫn giữ được vòng eo thon gọn, làn da mịn màng đến đáng ghen tỵ. Thời gian trước, Minh Hà từng dính nghi án mang thai lần 5 nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Sau khi kết hôn, bà xã Lý Hải sinh con liên tục nên ngưng mọi công việc để tập trung chăm sóc 4 nhóc tì. Hiện tại, các bé đều đã đến tuổi đi học nên Minh Hà không còn phải vất vả trong cảnh bỉm sữa như trước đây. Một năm qua người đẹp hỗ trợ chồng rất nhiều trong các dự án phim ảnh cũng như quản lý tài chính của gia đình.