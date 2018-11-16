Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con

Hậu trường 16/11/2018 16:46

Dù đã qua 4 lần sinh nở nhưng Minh Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc tươi trẻ khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, vợ chồng Lý Hải đã tổ chức buổi tuyển chọn diễn viên mới để chuẩn bị cho ngày khởi quay Lật mặt 4. Sánh đôi bên chồng, Minh Hà diện bộ váy kín đáo, sang trọng những vẫn toát lên vẻ quyến rũ cho người mặc. Có thể thấy, bà xã Lý Hải tuy trang điểm khá nhạt nhưng vẫn xinh tươi và trẻ trung gái đôi mươi. 

Dù đã trải qua 4 lần mang bầu nhưng cựu hotgirl vẫn giữ được vòng eo thon gọn, làn da mịn màng đến đáng ghen tỵ. Thời gian trước, Minh Hà từng dính nghi án mang thai lần 5 nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Sau khi kết hôn, bà xã Lý Hải sinh con liên tục nên ngưng mọi công việc để tập trung chăm sóc 4 nhóc tì. Hiện tại, các bé đều đã đến tuổi đi học nên Minh Hà không còn phải vất vả trong cảnh bỉm sữa như trước đây. Một năm qua người đẹp hỗ trợ chồng rất nhiều trong các dự án phim ảnh cũng như quản lý tài chính của gia đình.

Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con - Ảnh 1
Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con - Ảnh 2
Minh Hà xinh đẹp xuất hiện trong buổi tuyển chọn diễn viên cho dự án 'Lật mặt 4' - Ảnh: Internet
Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con - Ảnh 3
Tuy đã 4 lần sinh con nhưng Minh Hà vẫn có vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ - Ảnh: Internet
Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con - Ảnh 4
Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con - Ảnh 5
Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con - Ảnh 6
Tuy là mẹ bỉm sữa nhưng Minh Hà thường xuyên đi du lịch khắp nơi - Ảnh: FBNV
Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con - Ảnh 7
Ngắm vòng eo nhỏ nhắn đáng ghen tỵ của bà xã Lý Hải sau 4 lần sinh con - Ảnh 8
Đã kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng Lý Hải vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu - Ảnh: FBNV
Minh Hà: 'Tôi không chạnh lòng khi bị gọi là máy đẻ'

Minh Hà: 'Tôi không chạnh lòng khi bị gọi là máy đẻ'

Hot girl một thời chia sẻ, trước khi kết hôn với Lý Hải, cô xác định sẽ dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình trong vai trò người vợ, người mẹ.

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Từ khóa:   Minh Hà Lý Hải các con của Minh Hà

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