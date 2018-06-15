Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn

Gần 10 năm chung sống và có với nhau đến 4 người con nhưng gia đình Lý Hải và Minh Hà vẫn hạnh phúc đến khó tin.
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Không chỉ ghi dấu ấn trên con đường ca hát, Lý Hải còn tạo ấn tượng mạnh khi lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn và diễn viên.
Bên cạnh sự nghiệp thành công đáng mơ ước, anh được công chúng ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan. Sau 8 năm "góp gạo thổi cơm chung", cặp đôi đã có với nhau 4 người con xinh xắn, đáng yêu.
Dù bận rộn công việc nhưng cặp đôi vẫn rất biết cách thu xếp thời gian để cùng các con đi du lịch, vun đắp tình cảm. Trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười của gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ.