Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn

Không chỉ ghi dấu ấn trên con đường ca hát, Lý Hải còn tạo ấn tượng mạnh khi lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn và diễn viên.

Bên cạnh sự nghiệp thành công đáng mơ ước, anh được công chúng ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan. Sau 8 năm "góp gạo thổi cơm chung", cặp đôi đã có với nhau 4 người con xinh xắn, đáng yêu.