Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn

Hậu trường 15/06/2018 16:49

Gần 10 năm chung sống và có với nhau đến 4 người con nhưng gia đình Lý Hải và Minh Hà vẫn hạnh phúc đến khó tin.

Không chỉ ghi dấu ấn trên con đường ca hát, Lý Hải còn tạo ấn tượng mạnh khi lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn và diễn viên.

Bên cạnh sự nghiệp thành công đáng mơ ước, anh được công chúng ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan. Sau 8 năm "góp gạo thổi cơm chung", cặp đôi đã có với nhau 4 người con xinh xắn, đáng yêu.

Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn - Ảnh 1
Mới đây, gia đình Lý Hải và Minh Hà vừa có chuyến du lịch nước ngoài rất vui vẻ - Ảnh: FBNV

Dù bận rộn công việc nhưng cặp đôi vẫn rất biết cách thu xếp thời gian để cùng các con đi du lịch, vun đắp tình cảm. Trên trang cá nhân, vợ chồng Lý Hải – Minh Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười của gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn - Ảnh 2
Cả gia đình cùng lưu lại những giây phút ấm áp và đáng nhớ nhất - Ảnh: FBNV
Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn - Ảnh 3
Các nhóc tỳ khá tinh nghịch nên cặp đôi phải rất vất vả để trông nom - Ảnh: FBNV
Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn - Ảnh 4
Hình ảnh các 'công chúa, hoàng tử' nhà Lý Hải và Minh Hà - Ảnh: FBNV
Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn - Ảnh 5
Cặp đôi cũng dành thời gian riêng tư cho nhau - Ảnh: FBNV
Giữa showbiz nhiều thị phi, tổ ấm của Lý Hải - Minh Hà vẫn bình yên đến phát hờn - Ảnh 6
Lớn hơn bà xã Minh Hà đến gần 20 tuổi nhưng Lý Hải vẫn rất trẻ trung và sành điệu - Ảnh: FBNV

Mạo hiểm để Lý Hải cắt tóc cho con trai, Minh Hà đứng hình khi xem thành quả

Mạo hiểm để Lý Hải cắt tóc cho con trai, Minh Hà đứng hình khi xem thành quả

Được Minh Hà giao nhiệm vụ cắt tóc cho con trai, Lý Hải khiến nhiều người bất ngờ khi tạo kiểu khéo như ngoài tiệm.

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