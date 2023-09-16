Nam Cường từng bị chơi xấu, chặn đường ca hát khi mới vào nghề, đổi đời nhờ 1 bản hit

Mới đây, khi tham gia chương trình Đời Nghệ Sĩ, bên cạnh những hào nhoáng rực rỡ của sân khấu, Nam Cường còn chia sẻ những trắc trở ít ai biết trên hành trình bước chân vào con đường nghệ thuật.

Nam Cường cho biết ngay từ nhỏ anh đã bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật và được cha mẹ ủng hộ. Thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, nam ca sĩ là một trong những giọng ca ưu tú và được rất nhiều bạn trẻ tại quê hương Đà Nẵng yêu thích. Gặt hái được một số thành tựu nhất định, Nam Cường quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp và phải đối mặt với không ít khó khăn.

Theo đó, Nam Cường chia sẻ: “Tôi vào TP.HCM với một sự kỳ vọng rất lớn về con đường phía trước của mình. Tôi cũng quen biết nhiều anh chị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và càng có thêm nhiều hy vọng. Nhưng quả thật “đời không như là mơ”, tôi quá ngô nghê để biết bản thân cần phải nhờ vả như thế nào để có được một con đường tốt hơn. Tôi không biết làm gì ngoài việc đi hát nên để vụt mất đi rất nhiều cơ hội”.

Nam Cường thừa nhận có những thời điểm, anh hoài nghi vì không biết mình có đang đi đúng đường. Giọng ca 8X cũng trăn trở mãi vì “bản thân cứ làm hoài nhưng vẫn không đạt được kết quả". Nam khách mời bộc bạch: “Nếu chỉ hát ở những tụ điểm nhỏ thì đến bao giờ mới được nổi tiếng? Có những đêm dài, tôi chỉ biết nằm khóc vì tủi thân. Tôi sống ở TP.HCM có một mình. Mãi đến sau này tôi lập gia đình mới có người ở chung”.

Đề cập đến vấn đề cát-xê trong những ngày đầu đi hát, Nam Cường cho biết: “Lúc đầu, tôi nhận được khoảng 1 triệu đồng nhưng đó là đối với chương trình lớn, khi tôi đạt được những giải thưởng nhất định. Lúc đó, mỗi tháng mẹ cũng chỉ cho tôi số tiền khoảng 1 triệu. Còn cát-xê tôi nhận được nhiều nhất nằm ở mức 50 – 100 nghìn. Có hôm tôi nhờ bạn chở đi diễn, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu nhận được 50 nghìn thì tôi chia cho bạn 20 nghìn. Khoảng thời gian đó tôi không đủ tiền để sống”.

Tiền cát-xê trong những ngày đầu đi hát của Nam Cường không đủ để sống

Không để bản thân giậm chân tại chỗ, Nam Cường quyết định dành dụm, chắt chiu để ra mắt khán giả một sản phẩm âm nhạc chỉn chu. Nam ca sĩ cho biết ở thời điểm đó, việc ra mắt album mới khẳng định được bản thân là một ca sĩ chuyên nghiệp.

Nam Cường kể thêm, có khoảng thời gian anh dường như dừng lại mọi hoạt động. Bên cạnh việc học, anh gặp phải xích mích với người quản lý. Người này chặn hết đường đi hát của Nam Cường và tung tin đồn nam ca sĩ đã bỏ nghề hát. Nam ca sĩ bày tỏ: “Lúc đó, tôi vô cùng khủng hoảng vì không có thu nhập”.

Nam Cường từng bị người quản lý chặn hết đường ca hát và tung tin đồn nam ca sĩ đã bỏ nghề

Trong một lần đi xem phim và gặp một người anh – chủ của một phòng trà, Nam Cường mới biết được sự thật. Được người anh tạo điều kiện, Nam Cường trở lại sân khấu và từng bước tạo dựng được tên tuổi.

Với bản hit Bay Giữa Ngân Hà, Nam Cường vụt sáng và được đông đảo khán giả yêu mến. Cát-xê của nam ca sĩ từ 50 ngàn tăng lên hàng triệu, chục triệu rồi đến vài chục triệu. Riêng với phòng trà của người anh đã giúp đỡ mình, Nam Cường vẫn không thay đổi cát-xê vì với nam ca sĩ, tình nghĩa giữa 2 người là điều mà anh vô cùng trân quý.

Với bản hit Bay Giữa Ngân Hà, Nam Cường vụt sáng và được đông đảo khán giả yêu mến

Hiện tại, Nam Cường hoạt động như một nghệ sĩ đa năng: ca hát, diễn xuất và làm MC cho một số chương trình truyền hình. Anh cũng vừa tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh năm 2022 và đã có bằng sư phạm để đi dạy.

Gia đình nhỏ của Nam Cường

Về đời tư, Nam Cường kết hôn cùng bà xã làm trong ngành ngân hàng, tên Võ Phương Thảo vào tháng 3/2016 sau hơn 2 năm hẹn hò. Đầu năm 2017, cả hai sinh con trai đầu lòng đặt tên là Rio và đến năm 2019 cặp đôi chào đón bé Win trong niềm hân hoan hạnh phúc.