Ca sĩ Nam Cường có đời tư kín tiếng: Xuất thân với gia thế khủng, vượt qua 'lời ra tiếng vào' dựa hơi nhà vợ kém tuổi, nay hôn nhân hạnh phúc viên mãn

Vốn là một người kín tiếng trong đời tư, thông tin về cuộc sống hôn nhân của ca sĩ Nam Cường cùng bà xã kém 8 tuổi vẫn luôn là vấn đề khiến nhiều khán giả quan tâm và tò mò.

Nam Cường được biết tới là một nam nghệ sĩ đa tài khi vừa hoạt động trong lĩnh vực ca hát, vừa góp mặt trong nhiều dự án phim ấn tượng. Vốn là một người kín tiếng trong đời tư, thông tin về cuộc sống hôn nhân của anh cùng bà xã kém 8 tuổi vẫn luôn là vấn đề khiến nhiều khán giả quan tâm và tò mò. Cuộc sống hôn nhân của Nam Cường cùng bà xã kém 8 tuổi vẫn luôn là vấn đề khiến nhiều khán giả quan tâm và tò mò - Ảnh: Internet Được biết, Nam Cường kết hôn cùng bà xã làm trong ngành ngân hàng, tên Võ Phương Thảo vào tháng 3/2016 sau hơn 2 năm hẹn hò. Anh lớn hơn vợ 8 tuổi, dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Sau 1 năm kết hôn, cả hai sinh con trai đầu lòng đặt tên là Rio và đến năm 2019 cặp đôi chào đón bé Win.

Gia đình nhỏ của Nam Cường - Ảnh: Internet Có cuộc hôn nhân viên mãn nhưng khi mới kết hôn, Nam Cường bị lời ra tiếng vào là cưới được vợ giàu, dựa hơi nhà vợ. Tuy nhiên, Nam Cương cho biết anh không hề quan tâm và tập trung cho sự nghiệp ca hát. Bị lời ra tiếng vào vì dựa dẫm vợ, Nam Cường không quan tâm chỉ tập trung lo cho gia đình và sự nghiệp - Ảnh: Internet Đối với nam ca sĩ, anh luôn đặt gia đình là mục tiêu phấn đấu cho tương lai. Nam Cường miệt mài chạy show ngay cả trong thời điểm con thứ hai anh vừa mới chào đời. Dù được mời đi hát show lớn hay nhỏ, Nam Cường vẫn rất trân trọng lời mời.

Nam Cường miệt mài chạy show ngay cả trong thời điểm con thứ hai anh vừa mới chào đời - Ảnh: Internet Sau khi lập gia đình, Nam Cường được biết đến là ông chồng hết mực chiều vợ, luôn chia sẻ những chuyện vui buồn và thông cảm cho vợ mỗi khi cáu gắt. Là người bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian đưa đón, chăm sóc con. Ông bố 2 con nhận được nhiều lời khen ngợi vì vừa phát triển sự nghiệp vừa đỡ đần cho vợ công việc gia đình. Nam Cường được biết đến là ông chồng hết mực chiều vợ, luôn chia sẻ những chuyện vui buồn và thông cảm cho vợ mỗi khi cáu gắt - Ảnh: Internet Nam Cường ít khi chia sẻ về gia đình mình nhưng nam ca sĩ luôn tự hào vì được sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia phong. Bố của Nam Cường là sỹ quan quân đội cấp cao, mẹ của anh làm việc trong Kho bạc Nhà nước. Nam ca sĩ luôn tự hào vì được sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia phong - Ảnh: Internet Gia đình Nam Cường cũng sở hữu khối lượng bất động sản đáng kể, trải dài ở các tỉnh thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Phòng. Hiện tại, bố mẹ và em gái của nam ca sĩ mới chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội sinh sống, trong khi đó, Nam Cường sống một mình tại TP.HCM. Gia đình Nam Cường có gia thế khủng - Ảnh: Internet Vì có gia đình hậu thuẫn nên Nam Cường sở hữu hai căn hộ chung cư cao cấp tại Sài Gòn và liên tục đổi xế hộp sang trọng. Tuy nhà giàu có nhưng anh vẫn sống giản dị, chăm chỉ chạy show và không ngừng nỗ lực để khẳng định bản thân với nghệ thuật.

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