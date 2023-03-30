Đến thăm mộ người bạn diễn ăn ý, NSND Hồng Vân có những chia sẻ xúc động về cố nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã chia sẻ hình ảnh thăm mộ cố nghệ sĩ Anh Vũ. Theo đó, nữ nghệ sĩ có những chia sẻ xúc động về cố nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương.

Tròn 4 năm ngày mất của cố nghệ sĩ hài Anh Vũ, mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân đã chia sẻ hình ảnh thăm mộ người bạn diễn ăn ý một thời. Theo đó, nữ nghệ sĩ viết: "28/3 là ngày mất của Mai Phương. 1/4 là ngày mất của Anh Vũ, mình mới lên mộ Anh Vũ lau chùi và mua đồ cúng cho em… Trưa ngày 1/4, lúc 11g mình sẽ làm giỗ cho hai đứa tại sân khấu kịch, bạn bè đồng nghiệp của Vũ và Phương rảnh thì tới thắp nén nhang nha". NSND Hồng Vân đã chia sẻ hình ảnh thăm mộ người bạn diễn ăn ý một thời là cố nghệ sĩ Anh Vũ - Ảnh: Internet Có thể thấy dù đã ra đi nhiều năm, song khoảng trống mà cố nghệ sĩ Anh Vũ hay cố diễn viên Mai Phương để lại trong lòng NSND Hồng Vân và hàng triệu khán giả là không thể nào bù đắp được.

2 cố nghệ sĩ Mai Phương và Anh Vũ - Ảnh: Internet Thông tin nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời sáng 1/4 tại Mỹ khiến khán giả bàng hoàng. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương to lớn trong lòng công chúng, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Hồng Vân là người luôn túc trực, lo liệu hậu sự cho Anh Vũ, hoàn thành thủ tục, kinh phí đưa thi hài anh từ Mỹ về Việt Nam. Hồng Vân là người luôn túc trực, lo liệu hậu sự cho Anh Vũ - Ảnh: Internet Thời điểm cách đây 3 năm, NSND Hồng Vân đã đến thăm mộ cố nghệ sĩ Anh Vũ khi vừa tròn một năm ngày mất. Xúc động nhớ về Anh Vũ, NSND Hồng Vân cũng gửi gắm Mai Phương nhờ người em của mình ở thế giới bên kia tìm và yêu thương, chăm sóc nhau: "31/3/2020, mọi người tiễn đưa Mai Phương và chứng kiến những nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà Phương phải chịu đựng trước khi mất... Một ngày khó mà quên. 1/4/2019, nghe tin Anh Vũ mất tại Mỹ... Một ngày không thể quên. 1/4/2020: lúc 0h cách ly toàn xã hội 15 ngày chống dịch... Không thể quên được ngày này.

NSND Hồng Vân từng đến thăm mộ cố nghệ sĩ Anh Vũ để gửi gắm cố nghệ sĩ Mai Phương - Ảnh: Internet Rất may chiều nay đã lên được mộ của em, mang cho em một số món ăn mà em yêu thích rồi, nhẹ lòng cứ lầm rầm dặn dò em phải tìm gặp bằng được Mai Phương, bảo vệ và chở che cho Phương, chắc Vũ nghe thấy. Còn lại việc của bọn chị là bằng mọi giá phải bảo vệ và chở che cho Lavie. Hai anh em cứ yên tâm dắt tay nhau lên thiên đàng nhé" - NSND Hồng Vân gửi gắm.

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? Hồng Vân - Hồng Đào là cặp đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt với 30 năm tình bạn từ thời thanh xuân tươi trẻ đến lúc tóc xanh phai màu nhưng họ ngày càng gắn bó bền chặt hơn.

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