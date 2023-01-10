Mối quan hệ giữa ông xã NSND Hồng Vân và con riêng của vợ: Thích "quấn" ba dượng nhiều hơn mẹ ruột, thường gọi ba là "ông bụt" vì sự tốt bụng, hi sinh

Hồng Vân là người phụ nữ may mắn trong tình yêu bởi tìm được "bến đỗ" tuyệt vời khi có cuộc hôn nhân 23 năm viên mãn bên tài tử Lê Tuấn Anh. Sau khi về chung một nhà, Lê Tuấn Anh luôn yêu thương và xem 2 con riêng của vợ như con ruột.

Cho đến nay, ngoài sự nghiệp "đồ sộ" với nhiều vai diễn, Hồng Vân còn được biết đến là người phụ nữ may mắn trong tình yêu bởi tìm được "bến đỗ" tuyệt vời khi có cuộc hôn nhân 23 năm viên mãn bên tài tử Lê Tuấn Anh. Trước đó, nữ nghệ sĩ đã trải qua 1 lần tan vỡ và có 2 con người riêng. Hồng Vân có cuộc hôn nhân 23 năm viên mãn bên tài tử Lê Tuấn Anh - Ảnh: Internet Sau khi về chung một nhà, Lê Tuấn Anh luôn yêu thương và xem 2 con riêng của vợ như con ruột. Hồng Vân và Lê Tuấn Anh yêu nhau từ thời còn sinh viên. Khi ấy, Hồng Vân nổi tiếng xinh đẹp, duyên dáng, thông minh và hoạt ngôn nên có nhiều người theo đuổi. Trong khi đó, Lê Tuấn Anh thu hút với vẻ điển trai lãng tử, và sớm trở thành minh tinh màn ảnh được yêu mến. Mối tình này "đứt đoạn" 10 năm vì những phút giận hờn của Hồng Vân. Nữ diễn viên sau đó nên duyên với một kiến trúc sư và sinh 2 con "đủ nếp đủ tẻ", còn Lê Tuấn Anh kết hôn với ca sĩ Phương Thảo (sau này là vợ của nhạc sĩ Ngọc Lễ). Cả 2 cuộc hôn nhân đều sớm "gãy gánh", và họ trở về với nhau dưới một mái nhà, đến nay đã hơn 2 thập kỷ chung chăn gối.

Lê Tuấn Anh luôn yêu thương và xem 2 con riêng của vợ như con ruột - Ảnh: Internet Điều khiến Hồng Vân muốn gắn kết với Lê Tuấn Anh lâu dài không chỉ là tình yêu của anh, mà còn bởi cách người đàn ông này đối xử với 2 con riêng của cô là Hoàng Châu (Xí Ngầu) và Khôi Nguyên (Trê Phi). Tuy không chung dòng máu nhưng Lê Tuấn Anh đã trở thành người ba thứ 2 của các con. Thậm chí, các con còn gọi Lê Tuấn Anh là "ông bụt" vì sự tốt bụng, hi sinh và luôn là nguồn cảm hứng để cả hai trưởng thành. NSND Hồng Vân từng cho biết con trai Khôi Nguyên thậm chí còn thích "bám đuôi" ba dượng nhiều hơn cả mẹ ruột. Ông xã nữ nghệ sĩ luôn có phương pháp dạy con phù hợp. Khi Khôi Nguyên muốn theo nghề đạo diễn, tài tử Lê Tuấn Anh chính là người hướng dẫn, dạy dỗ con những kỹ năng cần thiết.

Con trai Khôi Nguyên thậm chí còn thích "bám đuôi" ba dượng nhiều hơn cả mẹ ruột - Ảnh: Internet Hồng Vân từng nói, sở dĩ Xí Ngầu và Trê Phi "quấn" ba hơn mẹ bởi vì Lê Tuấn Anh rất chu đáo và tinh tế. "Anh chỉ quan sát thôi cũng biết tụi nhỏ thiếu hay thích thứ gì. Quần áo anh mua vừa hợp sở thích mà size cũng đúng y 3 đứa con", nữ diễn viên nói. Con trai NSND Hồng Vân từng chia sẻ về ba dượng của mình: "Không phải là ba không thể hiện tình cảm mà là cách thể hiện tình cảm của người ba khác với người mẹ. Những chuyện khó khăn thì tôi cố gắng tự giải quyết, đến khi không tìm được lối ra thì sẽ tâm sự với mẹ. Nhưng mà khi thích cái gì, muốn xin gì, tôi sẽ tìm đến ba vì ba giống như ông bụt vậy". Các con còn gọi Lê Tuấn Anh là "ông bụt" - Ảnh: Internet Hoàng Châu - con gái lớn của NSND Hồng Vân cũng được ba dượng nuôi dạy từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Trong ngày con gái đi lấy chồng, ông xã Hồng Vân còn không nén được xúc động nghẹn ngào. Thậm chí, Lê Tuấn Anh còn đích thân trao của hồi môn và viết tâm thư gửi cho ái nữ. Ông xã NSND Hồng Vân luôn có mặt trong những dịp đặc biệt của các con - Ảnh: Internet Ông xã NSND Hồng Vân luôn có mặt trong những dịp đặc biệt của các con. Hiện tại, dù 2 con riêng của Hồng Vân đang sống ở Mỹ nhưng vợ chồng nữ nghệ sĩ vẫn thường xuyên bay sang thăm và gặp gỡ các con.

Đôi bạn thân Hồng Vân - Hồng Đào cùng lý do vì sao thân nhau từ sân khấu đến ngoài đời suốt 3 thập kỷ? Hồng Vân - Hồng Đào là cặp đôi bạn thân nổi tiếng của showbiz Việt với 30 năm tình bạn từ thời thanh xuân tươi trẻ đến lúc tóc xanh phai màu nhưng họ ngày càng gắn bó bền chặt hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-quan-he-giua-ong-xa-nsnd-hong-van-va-con-rieng-cua-vo-thich-quan-ba-duong-nhieu-hon-me-ruot-thuong-goi-ba-la-ong-but-vi-su-tot-bung-hi-sinh-544604.html