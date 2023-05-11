Một nữ ca sĩ Vbiz từng quyết định triệt sản ngay khi sinh con lần thứ 3 vì một lý do nguy hiểm?

Hậu trường 11/05/2023 21:08

Ngay khi sinh nhóc tì thứ 3, nữ ca sĩ Vbiz này đã quyết định triệt sản khiến nhiều người bất ngờ.

Sau khi hẹn hò và về chung nhà với diễn viên Thành Đạt, Hải Băng chọn cách lui về hậu trường, không hoạt động nghệ thuật và chuyển hướng kinh doanh để tiện hơn trong việc chăm sóc các con. Ngoài con trai riêng với vợ cũ Diệp Bảo Ngọc là bé Kid, Thành Đạt có 3 con chung với Hải Băng là bé Kem, Koi và Kio.

Một nữ ca sĩ Vbiz từng quyết định triệt sản ngay khi sinh con lần thứ 3 vì một lý do nguy hiểm? - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Thành Đạt và Hải Băng - Ảnh: Internet

 

Hải Băng từng gây xôn xao khi tuyên bố đang mang thai lần 3 vào năm 2019. Điều đáng nói là lần mang thai này của cô chỉ vỏn vẹn sau khi sinh mổ lần 2 được hơn 1 tháng. Thời điểm đó, các bác sĩ đã cảnh báo nhiều nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng của cả Hải Băng và em bé trong bụng. May mắn là sau đó mẹ con cô đã vượt qua mọi gian nan và mẹ tròn con vuông’.

Tuy vậy, lần mang thai và sinh mổ thứ 3 như ‘ngồi trên đống lửa’ vì có thể mất mạng, mất con bất cứ lúc nào đã khiến Hải Băng sợ khiếp vía. Khi sinh mổ bé út, cô đã kết hợp thắt ống dẫn trứng luôn để tránh tuyệt đối việc ‘vỡ kế hoạch’ lần 4.

Một nữ ca sĩ Vbiz từng quyết định triệt sản ngay khi sinh con lần thứ 3 vì một lý do nguy hiểm? - Ảnh 2
Hải Băng từng gây xôn xao khi tuyên bố đang mang thai lần 3 sau khi sinh mổ lần 2 được hơn 1 tháng - Ảnh: Internet

 

Khi hai vợ chồng Hải Băng - Thành Đạt lựa chọn tránh thai bằng phương pháp triệt sản, đặc biệt, Hải Băng sẽ là nguời thực hiện thì trên mạng xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều, vừa can ngăn, vừa thắc mắc tại sao người thực hiện không phải là Thành Đạt.

Theo đó, bà mẹ 3 con khi này đã cho biết: "Khi đưa ra một quyết định thì Băng đã tìm hiểu rất rất kỹ và tự nguyện muốn bản thân mình làm như vậy. Việc thắt ống dẫn trứng còn nói tắt là triệt sản ở đây chẳng qua là chỉ buộc cái ống dẫn trứng lại, chẳng cắt bỏ bất cứ gì trên bộ phận cơ thể thế nên thắt ống dẫn trứng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chu kỳ kinh nguyệt.

Có mấy bạn đưa ra ý kiến sao đàn ông không phải là người làm điều này, chẳng có rảnh tự nhiên đè chồng bắt đi triệt trong khi mình có thể kết hợp để bảo vệ chính bản thân mình".

Một nữ ca sĩ Vbiz từng quyết định triệt sản ngay khi sinh con lần thứ 3 vì một lý do nguy hiểm? - Ảnh 3
Sau khi sinh mổ lần 3, cô đã kết hợp thắt ống dẫn trứng luôn để tránh tuyệt đối việc ‘vỡ kế hoạch’ lần 4 - Ảnh: Internet

 

Trên trang cá nhân, Hải Băng cũng thường xuyên chia sẻ rất nhiều hình ảnh các con cũng như quá trình nuôi dạy các bé trưởng thành. Nữ ca sĩ còn có mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng là bé Kid. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không muốn bé gọi mình là ‘mẹ’, thay vào đó chỉ gọi là ‘cô’.

Một nữ ca sĩ Vbiz từng quyết định triệt sản ngay khi sinh con lần thứ 3 vì một lý do nguy hiểm? - Ảnh 4

Một nữ ca sĩ Vbiz từng quyết định triệt sản ngay khi sinh con lần thứ 3 vì một lý do nguy hiểm? - Ảnh 5
Nữ ca sĩ còn có mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng là bé Kid - Ảnh: Internet

 

Hải Băng khẳng định trong gia đình, các con được đối xử công bằng, đều được yêu thương và dành sự chăm sóc tốt nhất. Với bé Kid, ông xã Thành Đạt có phần quan tâm nhiều hơn để bé không bị ảnh hưởng tâm lý vì bố mẹ chia tay.

 

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