Không chỉ gặp vấn đề khi mang thai, mới đây, Hải Băng còn lần đầu lên tiếng kể về việc bản thân gặp vấn đề khá nghiêm trọng sau mỗi lần sinh đó là bị áp xe . Nữ ca sĩ cho biết sau 3 lần sinh, tháng 11/2021 vừa qua, nữ ca sĩ đã nhập viện để chữa trị áp xe vì không thể chịu được những cơn đau kéo dài.

Sau khi kết hôn với Thành Đạt, Hải Băng tạm ngừng nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình. Nữ ca sĩ sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sinh liên tiếp 3 nhóc tỳ kế cận nhau trong thời gian ngắn, việc này từng khiến lần mang thai lần 3 của Hải Băng gặp nhiều nguy hiểm. Chính vì vậy, sau 3 lần sinh nở, Hải Băng đã quyết định "triệt sản".

"Cơ địa Băng trộm vía rất nhiều sữa, sau khi sinh bé Kem, Băng cho bé bú được gần 4 tháng vì 1 bên tuyến sữa viêm. Cứ 1 bên ra sữa 1 bên ra máu, thêm bé Kem dị ứng sữa mẹ, cứ uống sữa mẹ là nổi chàm bung bét mặt. Cũng cố cho bé uống mà ngưng sữa mẹ là đỡ, uống sữa mẹ lại nổi bung bét, lúc ngắt sữa lúc đó là 1 bên viêm lâu lâu cũng đau và chảy máu khi theo dõi bác sĩ siêu âm, xét nghiệm thì không có dấu hiệu bất thường" - Hải Băng kể.

Sau khi sinh bé thứ 2, tình trạng áp xe của Hải Băng vẫn không khá hơn, khiến cô phải quyết định ngắt sữa luôn từ đầu với bé thứ 3. Tuy nhiên, tình trạng vẫn tiếp tục kéo dài khiến Hải Băng vô cùng đau đớn: "Kéo dài đến cuối năm trước đau quá, quyết định đi cắt bỏ phần bị viêm vì kéo dài cả 3 năm rồi. Khi phẫu thuật tưởng đơn giản là cắt bỏ, ai ngờ phần viêm đó làm mủ lâu ngày nên không phải cắt là cắt. Bác sĩ phải hút hết dịch mủ bên trong rồi mổ hở để dịch mủ chảy ra và lành hết mới xử lý được vì mủ còn thì sẽ không thể nào lành được vết thương. Nghĩ lại tê tái cái khúc thay băng mà ám ảnh".

Sau 3 năm, vì cơn đau ngày càng dữ dội nên Hải Băng quyết định đi điều trị và phẫu thuật để cắt bỏ tuyến viêm. Sau 5 tháng khi vết thương lành, Hải Băng mới đi tiểu phẫu để cắt bỏ toàn bộ tuyến sữa bị viêm, lấy ra 1 "cùi giống như hóa thạch" sau hơn 3 năm nó nằm trong người.

Câu chuyện của Hải Băng thu hút nhiều sự chú ý của các mẹ bỉm. Được biết, áp xe là bệnh nhiều mẹ bỉm thường mắc phải sau khi sinh nở, biểu hiện là vùng da áp xe sẽ căng nóng, sưng tím, núm vú tụt, bắt đầu nổi viêm hạch, gây đau nhức, khó chịu. Khi bị áp xê, các mẹ bỉm sẽ mệt mỏi, sụt cân nhanh, gầy yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và cuộc sống.