Hải Băng kể việc bị áp xe sau sinh: Vòng 1 chảy mủ và máu liên tục, phải trải qua 2 lần phẫu thuật phần bị viêm

Hậu trường 03/04/2022 15:55

Trải qua 3 lần sinh nở, bà xã Thành Đạt lần đầu kể về việc bị áp xe, sau 3 năm chịu đựng, Hải Băng sau đó đã phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt tuyến viêm.

Sau khi kết hôn với Thành Đạt, Hải Băng tạm ngừng nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình. Nữ ca sĩ sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sinh liên tiếp 3 nhóc tỳ kế cận nhau trong thời gian ngắn, việc này từng khiến lần mang thai lần 3 của Hải Băng gặp nhiều nguy hiểm. Chính vì vậy, sau 3 lần sinh nở, Hải Băng đã quyết định "triệt sản".

Không chỉ gặp vấn đề khi mang thai, mới đây, Hải Băng còn lần đầu lên tiếng kể về việc bản thân gặp vấn đề khá nghiêm trọng sau mỗi lần sinh đó là bị áp xe. Nữ ca sĩ cho biết sau 3 lần sinh, tháng 11/2021 vừa qua, nữ ca sĩ đã nhập viện để chữa trị áp xe vì không thể chịu được những cơn đau kéo dài.

Hải Băng kể việc bị áp xe sau sinh: Vòng 1 chảy mủ và máu liên tục, phải trải qua 2 lần phẫu thuật phần bị viêm - Ảnh 1

"Cơ địa Băng trộm vía rất nhiều sữa, sau khi sinh bé Kem, Băng cho bé bú được gần 4 tháng vì 1 bên tuyến sữa viêm. Cứ 1 bên ra sữa 1 bên ra máu, thêm bé Kem dị ứng sữa mẹ, cứ uống sữa mẹ là nổi chàm bung bét mặt. Cũng cố cho bé uống mà ngưng sữa mẹ là đỡ, uống sữa mẹ lại nổi bung bét, lúc ngắt sữa lúc đó là 1 bên viêm lâu lâu cũng đau và chảy máu khi theo dõi bác sĩ siêu âm, xét nghiệm thì không có dấu hiệu bất thường" - Hải Băng kể. 

Sau khi sinh bé thứ 2, tình trạng áp xe của Hải Băng vẫn không khá hơn, khiến cô phải quyết định ngắt sữa luôn từ đầu với bé thứ 3. Tuy nhiên, tình trạng vẫn tiếp tục kéo dài khiến Hải Băng vô cùng đau đớn: "Kéo dài đến cuối năm trước đau quá, quyết định đi cắt bỏ phần bị viêm vì kéo dài cả 3 năm rồi. Khi phẫu thuật tưởng đơn giản là cắt bỏ, ai ngờ phần viêm đó làm mủ lâu ngày nên không phải cắt là cắt. Bác sĩ phải hút hết dịch mủ bên trong rồi mổ hở để dịch mủ chảy ra và lành hết mới xử lý được vì mủ còn thì sẽ không thể nào lành được vết thương. Nghĩ lại tê tái cái khúc thay băng mà ám ảnh".

Hải Băng kể việc bị áp xe sau sinh: Vòng 1 chảy mủ và máu liên tục, phải trải qua 2 lần phẫu thuật phần bị viêm - Ảnh 2

Sau 3 năm, vì cơn đau ngày càng dữ dội nên Hải Băng quyết định đi điều trị và phẫu thuật để cắt bỏ tuyến viêm. Sau 5 tháng khi vết thương lành, Hải Băng mới đi tiểu phẫu để cắt bỏ toàn bộ tuyến sữa bị viêm, lấy ra 1 "cùi giống như hóa thạch" sau hơn 3 năm nó nằm trong người. 

Hải Băng kể việc bị áp xe sau sinh: Vòng 1 chảy mủ và máu liên tục, phải trải qua 2 lần phẫu thuật phần bị viêm - Ảnh 3

Câu chuyện của Hải Băng thu hút nhiều sự chú ý của các mẹ bỉm. Được biết, áp xe là bệnh nhiều mẹ bỉm thường mắc phải sau khi sinh nở, biểu hiện là vùng da áp xe sẽ căng nóng, sưng tím, núm vú tụt, bắt đầu nổi viêm hạch, gây đau nhức, khó chịu. Khi bị áp xê, các mẹ bỉm sẽ mệt mỏi, sụt cân nhanh, gầy yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và cuộc sống.

 

Hé lộ nguyên nhân Hải Băng không thích con riêng của chồng gọi mình là mẹ

Hé lộ nguyên nhân Hải Băng không thích con riêng của chồng gọi mình là mẹ

Hải Băng phản pháo netizen khi nhắc đến từ “mẹ ghẻ” và hé lộ lý do con riêng của chồng không gọi mình là mẹ khiến mọi người thán phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Băng - Thành Đạt bị áp xe áp xe sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?