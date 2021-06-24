Một con trai nuôi của Phi Nhung lên tiếng bảo vệ mẹ, tiết lộ nữ ca sĩ bị suy sụp nghiêm trọng

Hậu trường 24/06/2021 14:13

Giữa tâm bão ồn ào với Hồ Văn Cường, Phi Nhung được con nuôi Đức Hiếu lên tiếng bênh vực. Đồng thời, tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ những ngày qua cũng được con trai nuôi tiết lộ.

Tối 23/6 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Đức Hiếu - một trong những người con nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung có để lại một bài đăng chú ý với nội dung bảo vệ mẹ nuôi giữa ồn ào.

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Bài đăng của Đức Hiếu lên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bài đăng của mình, Đức Hiếu cho biết những ngày qua vì lo cho Hồ Văn Cường, sức khỏe của Phi Nhung đã suy sụp đi ít nhiều. Đồng thời, cậu cho rằng vì mẹ mình là một người quy y cửa Phật, tâm tình lương thiện nên tuyệt đối không làm phật lòng ai bao giờ.

Ngoài ra Đức Hiếu còn mong muốn cộng đồng mạng hãy để Hồ Văn Cường tập trung học tập khi nam ca sĩ nhí đang trong quá trình ôn thi đại học rất vất vả, cần tập trung tuyệt đối, không muốn em mình bị phân tâm bởi những tác động xung quanh. "Em Cường đang trong kỳ tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT. Nên cần phải tập trung cao độ vào việc ôn thi. Nên quý anh chị phải để em ấy tập trung vào việc ôn thi" - Đức Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đức Hiếu cũng nhắn nhủ đến những ai đã làm buồn Phi Nhung: "Em cảm thấy rất rất là buồn khi quý anh chị buông những lời nói làm ảnh hưởng đến mẹ em. Em biết ai cũng có Idol thần tượng nhưng Idol theo đúng cách làm cho Idol mình vui hạnh phúc chứ không phải đua nhau vào để phá hoại hạnh phúc của họ thì không nên vậy ạ".

Cuối cùng, Đức Hiếu mong muốn mọi người hiểu được rằng ai cũng sẽ phải phạm lỗi và quan trọng là có thể sửa sai thì rất đáng quý.

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Đức Hiếu là cậu con nuôi ít xuất hiện trước truyền thông của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng dành lời khen đến cho anh chàng là đã trưởng thành và biết nhìn nhận mọi việc. Bên cạnh đó, mọi người cũng gửi lời động viên đến nữ ca sĩ Phi Nhung giữa tâm điểm ồn à, chúc cô mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

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Nhiều bình luận động viên Phi Nhung và khen ngợi Đức Hiếu - Ảnh: Chụp màn hình

Giọng ca "Bông điên điển" sau đó đã chia sẻ lại bài đăng của con trai nuôi trên trang cá nhân kèm lời cảm thán dành cho cậu con lớn của mình: "Trời ơi con tôi đã lớn rồi, mẹ đọc khóc vì thấy con đã khôn lớn. Mẹ rất là mừng, cảm ơn ông trời đã cho con những đứa con biết thương mẹ thương các em. Mẹ vui vui lắm".

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Phi Nhung chia sẻ lại bài đăng của con nuôi Đức Hiếu - Ảnh: Chụp màn hình

Sự việc giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường nổ ra sau những nghi vấn nữ ca sĩ đã ăn chặn tiền cát xê trong suốt 5 năm đi diễn của con trai nuôi. Tuy đã lên tiếng giải thích và quyết định gửi lại tiền cho Hồ Văn Cường, Phi Nhung vẫn bị CĐM lên án khi nhiều lần biến con trai nuôi thành "nhân vật phản diện" trên MXH để cậu bé gặp nhiều chỉ trích.

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Vấn đề lùm xùm giữa cậu con trai nuôi tài năng và Phi Nhung vẫn chưa hạ nhiệt khi bất kỳ động thái nào cũng đều được cư dân mạng chú ý. Mới đây, quản lý ca sĩ Phi Nhung đã tiết lộ một thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến Hồ Văn Cường và những người con nuôi khác của nữ ca sĩ.

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