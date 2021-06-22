2 con nuôi của Phi Nhung chịu nhiều thiệt thòi khi Hồ Văn Cường chuyển về sống chung?

Hậu trường 22/06/2021 07:00

Vấn đề lùm xùm giữa cậu con trai nuôi tài năng và Phi Nhung vẫn chưa hạ nhiệt khi bất kỳ động thái nào cũng đều được cư dân mạng chú ý. Mới đây, quản lý ca sĩ Phi Nhung đã tiết lộ một thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến Hồ Văn Cường và những người con nuôi khác của nữ ca sĩ.

Hồ Văn Cường được biết đến là một giọng ca trẻ tài năng khi trở thành quán quân Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên khi mới 13 tuổi. Sau nhiều năm được mẹ nuôi Phi Nhung dìu dắt, Hồ Văn Cường đã có chỗ đứng riêng trong làng giải trí.

Thời gian gần đây, khi nhiều vụ lùm xùm liên quan đến nghệ sĩ bị vạch trần, mối quan hệ mẹ - con nuôi của Hồ Văn Cường và Phi Nhung cũng khiến cho người ta nghi vấn, đặc biệt là số tiền cát xê của ca sĩ nhí được mẹ nuôi và quản lý "giữ hộ".

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Hồ Văn Cường được mẹ nuôi dìu dắt nhiều năm - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, quản lý ca sĩ Phi Nhung bất ngờ có động thái liên quan đến Hồ Văn Cường và nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, quản lý của Phi nhung đã chia sẻ lại một kỷ niệm thuở Hồ Văn Cường mới về sống cùng nhà Phi Nhung.

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Bài đăng của quán lý ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, quản lý Phi Nhung viết trên trang cá nhân: "Xem lại liveshow kỉ niệm 50 năm của mẹ Giao Linh. Mẹ Phi Nhung luôn dạy tụi con phải biết yêu thương giúp đỡ nhau những lúc khó khăn. Cảm ơn 2 con Phạm Tuyết Nhung và Phạm Thiên Ngân đã chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian đầu em Hồ Văn Cường mới về nhà. Luôn giữ mãi tình cảm này nha các con và vững tin vào những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống".

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Hồ Văn Cường chụp ảnh cùng Phi Nhung và 2 cô con gái nuôi khác của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Mặc dù quản lý của Phi Nhung không đề cập trực tiếp đến những lùm xùm gần đây của nữ ca sĩ, tuy nhiên hành động này lại ẩn ý 2 con nuôi khác của Phi Nhung là Thiên Ngân và Tuyết Nhung đã phải chịu thiệt thòi khi sống cùng Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, quản lý còn "ngấm ngầm" bênh vực và đề cao tấm lòng của Phi Nhung khi cô dạy các con phải biết yêu thương, chia sẻ cho nhau nên tình cảm cả gia đình cảm thêm gắn bó.

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