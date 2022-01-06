Mối quan hệ ít ai biết của 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn và Bầu Thuỵ, thân thiết không khác gì anh em ruột thịt

Ngọc Sơn vẫn thường xuyên gọi bầu Thụy với cái tên thân thương, gần gũi là "cục cưng".

Sau thời gian "im hơi lặng tiếng" trước ồn ào với công ty của mẹ nuôi là cố nghệ sĩ Phi Nhung, gần đây, Hồ Văn Cường đã trở lại con đường âm nhạc với sự nâng đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ anh ba Ngọc Sơn và doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (tên thường gọi là bầu Thụy). Vừa qua, bầu Thuỵ cũng tổ chức hẳn một chương trình giao lưu âm nhạc trực tuyến và mời Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường biểu diễn chung. Đồng thời, vị đại gia 7x cũng thường xuyên trò chuyện để động viên quán quân "Thần tượng âm nhạc nhí 2016" trở lại với đam mê ca hát.

Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn đang giúp đỡ Hồ Văn Cường trở lại con đường ca hát - Ảnh: Internet Tuy nhiên, từ sau việc giúp đỡ Hồ Văn Cường, người hâm mộ mới "để ý" đến mối quan hệ thân tình của Ngọc Sơn và bầu Thụy. Được biết, Ngọc Sơn chính là ca sĩ "ruột" trong các sự kiện mà công ty của bầu Thuỵ tổ chức. Nhưng cả 2 không chỉ dừng lại ở vấn đề công việc, ngoài đời thường, Ngọc Sơn và bầu Thụy cũng thân thiết như anh em ruột thịt, khắng khít suốt 20 năm qua. Trước đó, chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, Ngọc Sơn cho biết xem bầu Thuỵ như 1 người thân trong gia đình, thậm chí còn là "cục cưng" của anh: "Ít ai biết Ngọc Sơn và bầu Thụy là những người anh em thân thiết không khác gì ruột thịt. Bầu Thụy thường được Ngọc Sơn gọi là "cục cưng" vì là người rất thông minh, sống có tình có nghĩa, hay làm việc thiện giúp bà con và cộng đồng".

Ngọc Sơn thường gọi bầu Thuỵ với cái tên thân thương là 'cục cưng' - Ảnh: Internet Không chỉ vậy, trong những chia sẻ gần đây, nam danh ca cũng nhấn mạnh anh rất trân trọng tình cảm, việc làm thiết thực của bầu Thụy. Ngọc Sơn hy vọng người em trai của mình sẽ ngày càng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời của nhiều em nhỏ hơn nữa trong tương lai.

Hồ Văn Cường ngồi xế xịn đi diễn cùng Ngọc Sơn hậu thông tin suy dinh dưỡng Hình ảnh mới nhất của Hồ Văn Cường cũng khiến người hâm mộ yên tâm hơn phần nào sau thông tin nam ca sĩ bị suy dinh dưỡng nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-quan-he-it-ai-biet-cua-ong-hoang-nhac-sen-ngoc-son-va-bau-thuy-than-thiet-khong-khac-gi-anh-em-ruot-thit-444660.html