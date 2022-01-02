Sau ồn ào với mẹ nuôi, Hồ Văn Cường chính thức được 'anh ba' Ngọc Sơn và Bầu Thuỵ nâng đỡ trên con đường âm nhạc sắp tới

Bầu Thụy và Ngọc Sơn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ Hồ Văn Cường hoàn thiện hơn trên con đường trở lại làng nhạc.

Mới đây, sau thời gian ở ẩn, Hồ Văn Cường bất ngờ tái xuất trong đoạn clip cùng danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy (doanh nhân Đức Thụy) gây nhiều sự quan tâm. Trong lần trở lại này, giọng ca nhí nhận được nhiều lời khen ngợi vì có sự lột xác lớn về ngoại hình, phong thái biểu diễn tự tin và kỹ năng xử lý bài hát tiến bộ hơn. Được biết, đây là kết quả của quá trình rèn luyện không ngừng của Hồ Văn Cường dưới sự chỉ dẫn tận tình của danh ca Ngọc Sơn. Suốt những tháng qua, Ngọc Sơn đã kỳ cựu giúp Hồ Văn Cường luyện giọng hát từ cách phát âm, lấy hơi đến lối luyến láy. Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ: “Hồ Văn Cường là một giọng ca có âm sắc đẹp và lạ, rất tốt. Vấn đề là phát âm, đây là chuyện rất quan trọng của một ca sĩ”.

Hồ Văn Cường được hai người thầy nâng đỡ là Bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: FBNV Đặc biệt, danh ca Ngọc Sơn không ngại chia sẻ các bí quyết ca hát và làm nghề với đàn em trẻ tuổi, hi vọng em sẽ tiến bộ và vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp âm nhạc phía trước. Danh ca Ngọc Sơn còn khẳng định: “Hồ Văn Cường hoàn toàn có thể được đào tạo tốt lên với điều kiện là em ấy phải chăm chỉ. Tôi cũng không quên dạy em ấy cách đối nhân xử thế, hiếu thảo, biết ơn, tôn sư trọng đạo. Tôi không dám hứa nhiều, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Hồ Văn Cường. Hi vọng em nhìn vào thầy Ngọc Sơn tôi và phải học, học nữa, học mãi”. Ngọc Sơn chỉ dạy tận tình về kỹ thuật hát cho Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV Sắp tới, Hồ Văn Cường sẽ tham gia chương trình Little Stars Big Dream. Do đó, nam ca sĩ chuẩn bị rất nhiều và hai người thầy của em là danh ca Ngọc Sơn, bầu Thụy cũng sẵn sàng giúp em hoàn thiện hơn mọi thứ.

Về phía bầu Thụy, ông cũng cho rằng Hồ Văn Cường cần học hỏi rất nhiều, không chỉ về ca hát mà còn ở thái độ sống. Theo bầu Thụy, Hồ Văn Cường nên biết thái độ cư xử rõ ràng, không được để những vấn đề riêng tư đi quá xa ảnh hưởng đến chuyên môn âm nhạc. Ông còn dặn Hồ Văn Cường khi biểu diễn là để tri ân mẹ Phi Nhung quá cố. Thông qua dịp này, Ngọc Sơn cũng gửi lời chúc Tết đến người hâm mộ: “Ngọc Sơn xin chúc mọi người yên vui, một năm an khang, phát lộc phát tài. Xuân này hơn hẳn xuân qua, tưng bừng đua nở trăm hoa, luôn vang tiếng nhạc và lời ca. Chúc mừng năm con cọp, cọp vàng sẽ đến nhà mọi người nha".

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