Sau ồn ào, Hồ Văn Cường bất ngờ hội ngộ cùng Ngọc Sơn và Bầu Thụy trong liveshow tại gia, thần sắc và giọng hát có như mong đợi?

Trước đó, đúng như lời đã hứa, bầu Thuỵ cũng từng chia sẻ mong muốn sau khi mọi ồn ào lắng xuống, mọi việc ổn định hơn sẽ tổ chức một buổi giao lưu với Hồ Văn Cường và ca sĩ Ngọc Sơn. Trong buổi lên sóng, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khoe chất giọng ngọt ngào hoà cùng giọng của "anh Ba" tái hiện lại loạt ca khúc hit về đấng sinh thành như: Lòng mẹ 2, Tình cha, Sa mưa giông,... chạm đến trái tim của từng khán giả.

Sau thời gian lặng mất tăm hơi giữa ồn ào với Phi Nhung, tối 29/12, Hồ Văn Cường bất ngờ tái xuất trở lại trong buổi livestream chương trình văn nghệ trên trang cá nhân của Bầu Thụy và có cả sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn.

Hồ Văn Cường hội ngộ cùng danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Livestream thu hút gần 9K người xem trực tuyến - Ảnh: Cắt từ clip

Trong lần xuất hiện mới nhất này, có thể thấy, sau biến cố lớn, hiện tại quán quân Việt Nam Idol Kids đã lấy lại tinh thần, vẻ ngoài cũng rạng rỡ, tươi tắn hơn trước. Theo dõi buổi livestream, nhiều cộng đồng mạng để lại bình luận bày tỏ niềm vui mừng và không khỏi bất ngờ trước sự kết hợp của nam ca sĩ 10X và giọng ca lão làng Ngọc Sơn. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời động viên, an ủi Hồ Văn Cường và gửi lời cảm ơn đến danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thuỵ đã luôn yêu thương, giúp đỡ em trong suốt thời gian khó khăn vừa qua: "Chúc mừng Hồ Văn Cường về với danh ca Ngọc Sơn", "Cảm ơn Bầu Thụy và Ngọc Sơn đã yêu thương Cường", "Hát hay quá Cường ơi, cố lên nha con",...

Danh ca Ngọc Sơn đánh đàn, kết hợp song ca cùng Hồ Văn Cường - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, khi ồn ào nổ ra, danh ca Ngọc Sơn cũng gửi lời nhắn nhủ, tiếp sức mạnh cho Hồ Văn Cường rằng: "Đừng hối tiếc những gì đã qua. Hãy nhìn ra con đường phía trước. Hồ Văn Cường con ơi, một tương lai tươi đẹp đang rộng mở chào đón con với hàng triệu trái tim luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, trong đó có tình yêu của 2 chú: Ngọc Sơn và bầu Thụy (Nguyễn Đức Thụy)".