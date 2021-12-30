Sau ồn ào, Hồ Văn Cường bất ngờ hội ngộ cùng Ngọc Sơn và Bầu Thụy trong liveshow tại gia, thần sắc và giọng hát có như mong đợi?

Hậu trường 30/12/2021 09:02

Người hâm mộ bất ngờ trước sự kết hợp của Hồ Văn Cường và danh ca Ngọc Sơn tái hiện lại hàng loạt ca khúc đình đám như: Lòng mẹ 2, Tình cha, Sa mưa giông,...

Sau thời gian lặng mất tăm hơi giữa ồn ào với Phi Nhung, tối 29/12, Hồ Văn Cường bất ngờ tái xuất trở lại trong buổi livestream chương trình văn nghệ trên trang cá nhân của Bầu Thụy và có cả sự góp mặt của danh ca Ngọc Sơn.

Trước đó, đúng như lời đã hứa, bầu Thuỵ cũng từng chia sẻ mong muốn sau khi mọi ồn ào lắng xuống, mọi việc ổn định hơn sẽ tổ chức một buổi giao lưu với Hồ Văn Cường và ca sĩ Ngọc Sơn. Trong buổi lên sóng, con nuôi cố ca sĩ Phi Nhung khoe chất giọng ngọt ngào hoà cùng giọng của "anh Ba" tái hiện lại loạt ca khúc hit về đấng sinh thành như: Lòng mẹ 2, Tình cha, Sa mưa giông,... chạm đến trái tim của từng khán giả.

Sau ồn ào, Hồ Văn Cường bất ngờ hội ngộ cùng Ngọc Sơn và Bầu Thụy trong liveshow tại gia, thần sắc và giọng hát có như mong đợi? - Ảnh 1
Hồ Văn Cường hội ngộ cùng danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thụy. Livestream thu hút gần 9K người xem trực tuyến - Ảnh: Cắt từ clip

Trong lần xuất hiện mới nhất này, có thể thấy, sau biến cố lớn, hiện tại quán quân Việt Nam Idol Kids đã lấy lại tinh thần, vẻ ngoài cũng rạng rỡ, tươi tắn hơn trước. Theo dõi buổi livestream, nhiều cộng đồng mạng để lại bình luận bày tỏ niềm vui mừng và không khỏi bất ngờ trước sự kết hợp của nam ca sĩ 10X và giọng ca lão làng Ngọc Sơn. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời động viên, an ủi Hồ Văn Cường và gửi lời cảm ơn đến danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thuỵ đã luôn yêu thương, giúp đỡ em trong suốt thời gian khó khăn vừa qua: "Chúc mừng Hồ Văn Cường về với danh ca Ngọc Sơn", "Cảm ơn Bầu Thụy và Ngọc Sơn đã yêu thương Cường", "Hát hay quá Cường ơi, cố lên nha con",... 

Sau ồn ào, Hồ Văn Cường bất ngờ hội ngộ cùng Ngọc Sơn và Bầu Thụy trong liveshow tại gia, thần sắc và giọng hát có như mong đợi? - Ảnh 2
Danh ca Ngọc Sơn đánh đàn, kết hợp song ca cùng Hồ Văn Cường - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, khi ồn ào nổ ra, danh ca Ngọc Sơn cũng gửi lời nhắn nhủ, tiếp sức mạnh cho Hồ Văn Cường rằng: "Đừng hối tiếc những gì đã qua. Hãy nhìn ra con đường phía trước. Hồ Văn Cường con ơi, một tương lai tươi đẹp đang rộng mở chào đón con với hàng triệu trái tim luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, trong đó có tình yêu của 2 chú: Ngọc Sơn và bầu Thụy (Nguyễn Đức Thụy)".

Hồ Văn Cường 'suy dinh dưỡng', dư luận chỉ trích công ty quản lý cũ, 'cậu cả' nhà Phi Nhung lập tức có bài đăng gây chú ý với cách xưng hô 'đáng ngờ'

Hồ Văn Cường 'suy dinh dưỡng', dư luận chỉ trích công ty quản lý cũ, 'cậu cả' nhà Phi Nhung lập tức có bài đăng gây chú ý với cách xưng hô 'đáng ngờ'

Sau khi Hồ Văn Cường tái xuất với thân hình cò hương, con trai cả cố nghệ sĩ Phi Nhung đã có bài đăng gây chú ý khi nhắc ẩn ý tên của giọng ca nhí.

Xem thêm
Từ khóa:   hồ văn cường song ca với ngọc sơn hồ văn cường xuất hiện trong livestream của bầu thuỵ hồ văn cường xuất hiện bên ngọc sơn và bầu thuỵ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?