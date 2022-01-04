Hồ Văn Cường ngồi xế xịn đi diễn cùng Ngọc Sơn hậu thông tin suy dinh dưỡng

Hình ảnh mới nhất của Hồ Văn Cường cũng khiến người hâm mộ yên tâm hơn phần nào sau thông tin nam ca sĩ bị suy dinh dưỡng nặng.

Sau ồn ào cát-xê với công ty quản lý cũ, Hồ Văn Cường cùng gia đình hiện đã chuyển ra khỏi nhà của cố nghệ sĩ Phi Nhung được hơn 3 tháng. Sau thời gian dài ở ẩn, gần đây nam ca sĩ cũng thường xuyên xuất hiện bên danh ca Ngọc Sơn để đi diễn ở nhiều nơi. Sau thời gian dài ở ẩn, gần đây Hồ Văn Cường cũng thường xuyên xuất hiện bên danh ca Ngọc Sơn để đi diễn ở nhiều nơi - Ảnh: FBNV Ngoài ra, phía công ty quản lý của Hồ Văn Cường còn cho biết, nam ca sĩ hiện đang bị suy dinh dưỡng nặng nề. Ở tuổi 18, nam ca sĩ chỉ cao có 1m56 và nặng 46kg, lộ rõ dấu hiệu bị suy dinh dưỡng và ít phát triển về hình thể hơn nhiều so với các bạn cùng lứa.

Tuy vậy, gần đây những hình ảnh mới của Hồ Văn Cường lại khiến cho người hâm mộ bớt lo đi ít nhiều. Theo đó, nam ca sĩ xuất hiện với diện mạo bảnh bao, được đích thân danh ca Ngọc Sơn lái xe và chuyển hành lý khi đi lưu diễn. Hồ Văn Cường xuất hiện với diện mạo bảnh bao, được đích thân danh ca Ngọc Sơn lái xe và chuyển hành lý khi đi lưu diễn - Ảnh: FBNV Được biết, trước đây không lâu danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy từng lên tiếng sẽ bảo bọc và giúp đỡ nam ca sĩ quay lại với con đường âm nhạc của mình. Với những hình ảnh mới đây, có thể thấy, Hồ Văn Cường đã tươi tắn hơn thời gian bị nhấn chìm trong các ồn ào với công ty cũ rất nhiều.

Một khán giả khen Hồ Văn Cường lễ phép và thân thiện - Ảnh: Chụp màn hình Gần đây, trong một lần đi diễn, Hồ Văn Cường đã được một người hâm mộ ngỏ ý xin chụp ảnh cùng. Người này sau đó còn tiết lộ, Hồ Văn Cường tuy là người nổi tiếng nhưng lại vô cùng dễ gần và còn lễ phép nữa. Cách ứng xử này của Hồ Văn Cường nhận được nhiều lời khen từ phía netizen, đồng thời nhiều khán giả cũng bày tỏ sẽ đón nhận những tác phẩm mới nhất từ phía nam ca sĩ 18 tuổi.

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