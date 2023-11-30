Mới 5 tuổi, con gái nhà Đặng Thu Thảo đã bộc lộ tài năng hội họa tài ba, được mẹ đầu tư học phí đắt đỏ!

Nàng hậu vô cùng tự hào và không ngại đầu tư để con phát triển năng khiếu này.
- Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuyên bố thẳng tay làm hành động này nếu nhận được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân?
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Từ ngày về chung một nhà với ông xã doanh nhân Nguyễn Trung Tín, Hoa hậu Đặng Thu Thảo rời showbiz, lui hẳn về sau để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ. Vợ chồng nàng hậu đón ái nữ đầu lòng Sophie chào đời vào năm 2018 và cậu con trai thứ 2 Liam vào năm 2020. Vốn kín tiếng trên mạng xã hội vì vậy mỗi khi nàng hậu chia sẻ về tổ ấm nhỏ đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo bất ngờ khoe tài năng hội họa của con gái Sophia mới 5 tuổi. Kèm dòng đó, nàng hậu không khỏi tự hào chia sẻ: "Nàng ấy mê vẽ, 1 phần vì thích, 1 phần nàng ấy nghĩ sau này bán có tiền sẽ mua snack ăn ạ".
Qua loạt hình ảnh khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ về tài năng của cô bé 5 tuổi. Sophia vẽ rất nhiều chủ đề từ biển cả đến động vật, rừng cây,... Các bức tranh của cô nhóc được phối màu khá đẹp và có bố cục rõ ràng.
Trong phần bình luận, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng tiết lộ con gái có cô giáo dạy thêm môn vẽ. Ngoài ra, môn năng khiếu này cần phải đầu tư thêm cọ vẽ, màu, giấy, khung,... để luyện. Vì vậy, nhiều người dự đoán chi phí để đầu tư cho sở thích của nhóc tì nhà Đặng Thu Thảo đã ngốn một khoản không nhỏ.
Ngoài tài năng hội họa, Sophie còn rất thành thục môn bơi lội. "Thần tiên tỷ tỷ" còn tự hào gọi con gái là "nàng cá nhỏ" vô cùng đáng yêu. Cô bé sở hữu thân hình mảnh mai, dong dỏng cao và nước da trắng hồng giống mẹ. Sophie cũng được mẹ chăm chút cho gu thời trang theo phong cách nhẹ nhàng, tiểu thư, chuẩn ái nữ hào môn.
Không ít lần, Đặng Thu Thảo phải tự hào khoe với cộng đồng mạng hình ảnh con gái giúp mình tưới cây, chăm sóc khu vườn nhỏ ở ban công, hay là vào bếp tự tay làm bánh rất khéo léo.