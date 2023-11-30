Mới 5 tuổi, con gái nhà Đặng Thu Thảo đã bộc lộ tài năng hội họa tài ba, được mẹ đầu tư học phí đắt đỏ!

Từ ngày về chung một nhà với ông xã doanh nhân Nguyễn Trung Tín, Hoa hậu Đặng Thu Thảo rời showbiz, lui hẳn về sau để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ. Vợ chồng nàng hậu đón ái nữ đầu lòng Sophie chào đời vào năm 2018 và cậu con trai thứ 2 Liam vào năm 2020. Vốn kín tiếng trên mạng xã hội vì vậy mỗi khi nàng hậu chia sẻ về tổ ấm nhỏ đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Vốn kín tiếng trên mạng xã hội vì vậy mỗi khi nàng hậu chia sẻ về tổ ấm nhỏ đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo bất ngờ khoe tài năng hội họa của con gái Sophia mới 5 tuổi. Kèm dòng đó, nàng hậu không khỏi tự hào chia sẻ: "Nàng ấy mê vẽ, 1 phần vì thích, 1 phần nàng ấy nghĩ sau này bán có tiền sẽ mua snack ăn ạ". Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Đặng Thu Thảo bất ngờ khoe tài năng hội họa của con gái Sophia mới 5 tuổi

Qua loạt hình ảnh khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ về tài năng của cô bé 5 tuổi. Sophia vẽ rất nhiều chủ đề từ biển cả đến động vật, rừng cây,... Các bức tranh của cô nhóc được phối màu khá đẹp và có bố cục rõ ràng.