Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuyên bố thẳng tay làm hành động này nếu nhận được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân?

Hậu trường 24/08/2023 06:52

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, Thu Thảo ăn vận thanh lịch với phong cách thời trang công sở nhẹ nhàng.

Sau khi lập gia đình, hoa hậu Đặng Thu Thảo dần rút khỏi showbiz để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh của mình. Dù vậy, cuộc sống của nàng hậu vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Mỗi lần Đặng Thu Thảo xuất hiện ở chốn đông người đều nhanh chóng chiếm trọn spotlight.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuyên bố thẳng tay làm hành động này nếu nhận được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân? - Ảnh 1
Mỗi lần Đặng Thu Thảo xuất hiện ở chốn đông người đều nhanh chóng chiếm trọn spotlight

Thời gian gần đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội. Thậm chí, cô còn mở kênh tiktok để chia sẻ với fan hâm mộ về phong cách thời trang và cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên có vẻ như một số bài đăng của Thu Thảo đã nhận về nhiều ý kiến không mấy tích cực từ cư dân mạng nên cô nàng đã phải lên tiếng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuyên bố thẳng tay làm hành động này nếu nhận được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân? - Ảnh 2
Có vẻ như một số bài đăng của Thu Thảo đã nhận về nhiều ý kiến không mấy tích cực từ cư dân mạng nên cô nàng đã phải lên tiếng

Theo đó, Đặng Thu Thảo cho biết đã thẳng tay xoá những bình luận không hay xuất hiện trên trang cá nhân của mình: "Xin chào cả nhà, chắc gần đây mọi người cũng phát hiện Thảo mở bình luận cho mọi người tương tác. Đây là trang cá nhân mà Thảo chỉ muốn chia sẻ mọi thứ một cách vui vẻ, tích cực thôi nên Thảo nói trước là nếu như không thích thì xem rồi cho qua ạ, mọi bình luận mang tính tiêu cực, phán xét sẽ bị xoá bỏ hoặc block nha. Mong cả nhà hiểu cho Thảo nhen". Hành động dứt khoát này của Đặng Thu Thảo nhận đươc nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuyên bố thẳng tay làm hành động này nếu nhận được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân? - Ảnh 3
Sau khi lập gia đình, hoa hậu Đặng Thu Thảo dần rút khỏi showbiz để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh của mình. Dù vậy, cuộc sống của nàng hậu vẫn nhận được nhiều sự quan tâm

Hiện tại, ở tuổi ngoài 30, nhan sắc của nàng hậu Bạc Liêu vẫn giữ vững phong độ với làn da mịn màng, rạng rỡ. Dù là mặc trang phục lộng lẫy hay đồ công sở bình thường đều cực kì hút mắt. Nhan sắc của nàng hậu được đánh giá ngày càng thăng hạng, xứng danh "Thần tiên tỷ tỷ Vbiz".

Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuyên bố thẳng tay làm hành động này nếu nhận được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân? - Ảnh 4
Sau 6 năm về chung một nhà với doanh nhân Tín Nguyễn, cặp đôi vẫn duy trì tình cảm đầy ngọt ngào và có với nhau hai nhóc tỳ kháu khỉnh

Về cuộc sống hôn nhân sau 6 năm về chung một nhà với doanh nhân Tín Nguyễn, cặp đôi vẫn duy trì tình cảm đầy ngọt ngào và có với nhau hai nhóc tỳ kháu khỉnh. Lui về chăm sóc gia đình nhỏ, Đặng Thu Thảo đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cùng chồng doanh nhân và hai nhóc tỳ. 

'Phu nhân hào môn' Đặng Thu Thảo viên mãn bên gia đình hạnh phúc cùng hôn nhân bình yên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ

'Phu nhân hào môn' Đặng Thu Thảo viên mãn bên gia đình hạnh phúc cùng hôn nhân bình yên khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ cô rất hài lòng với cuộc sống xa showbiz, dành trọn thời gian bên tổ ấm nhỏ.

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