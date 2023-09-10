Hoa hậu Đặng Thu Thảo cười tít mắt, cùng chồng 'trốn con' đi chơi riêng, ông xã doanh nhân dành cả bài thơ để kỷ niệm chuyến du lịch

Hậu trường 10/09/2023 09:21

Mới đây, ông xã của Hoa hậu Đặng Thu Thảo là doanh nhân Trung Tín đã đăng tải bức hình hai vợ chồng hẹn hò ở Seoul (Hàn Quốc).

Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín bắt đầu hẹn hò vào năm 2015, sau lần gặp nhau tình cờ tại bữa tiệc của người bạn. Nàng hậu và chồng hẹn hò không quá lâu nhưng đủ để cả hai hiểu và cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Tháng 10/2017, họ kết hôn trong sự chúc phúc của cả showbiz Việt.

Trung Tín sinh năm 1987, thừa kế một tập đoàn bất động sản lớn với chức danh tổng giám đốc. Năm 2015, anh vào Top 30 người trẻ thành đạt do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo cười tít mắt, cùng chồng 'trốn con' đi chơi riêng, ông xã doanh nhân dành cả bài thơ để kỷ niệm chuyến du lịch - Ảnh 1

Sau đám cưới, Đặng Thu Thảo chuyển về sống cùng chồng trong căn biệt thự bề thế ở quận 1, TP HCM. Tháng 3/2018, cô sinh con gái đầu lòng Sophie. Đến tháng 5/2020, Đặng Thu Thảo sinh con trai Liam. 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo cười tít mắt, cùng chồng 'trốn con' đi chơi riêng, ông xã doanh nhân dành cả bài thơ để kỷ niệm chuyến du lịch - Ảnh 2

Đến nay, đã gần 6 năm kết hôn nhưng Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín vẫn ngọt ngào như cặp đôi mới cưới. Mới đây, ông xã của người đẹp đã đăng tải bức hình hai vợ chồng hẹn hò ở Seoul (Hàn Quốc). Cặp vợ chồng đều đã là U40 nhưng ai cũng trẻ trung, ăn mặc đơn giản mà năng động. Không những vậy, doanh nhân Trung Tín còn làm hẳn một đoạn thơ tặng vợ, dù đọc khá hài hước nhưng rất đáng yêu:

"Thu này mình cùng đến Seoul

Vắng con, vương vấn lắm nỗi buồn

Ông chồng bên cạnh cứ lẩm bẩm

Em ơi vui nhớ... canh thị trường".

Hoa hậu Đặng Thu Thảo cười tít mắt, cùng chồng 'trốn con' đi chơi riêng, ông xã doanh nhân dành cả bài thơ để kỷ niệm chuyến du lịch - Ảnh 3

Khoảnh khắc "trốn con" đi hẹn hò riêng của vợ chồng nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều netizen dành lời khen cho sự trẻ trung và ngọt ngào của cặp đôi. 

Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo được khán giả khen có cuộc sống viên mãn thông qua hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân, hút hàng nghìn lượt yêu thích. Thậm chí, nhiều đồng nghiệp trong làng hương sắc cũng thường bày tỏ sự "ghen tỵ" với hạnh phúc của cô. Sau đám cưới, hoa hậu rút khỏi các hoạt động giải trí để chăm lo gia đình. 

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