3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần

Hậu trường 04/09/2023 16:34

Đã có không ít mỹ nhân Việt từng vinh dự lọt top 100 gương mặt nữ đẹp nhất thế giới. Trong đó, Thảo Nhi Lê 2 lần liên tiếp lọt bảng xếp hạng này.

Thảo Nhi Lê

Năm 2021, rich kid đình đám Thảo Nhi Lê được vinh danh ở thứ hạng 67 trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021. Đáng chú ý, trước đó, năm 2020, nàng á hậu cũng từng lọt Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới của TC Candler ở vị trí thứ 81.

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 1
Năm 2021, rich kid đình đám Thảo Nhi Lê được vinh danh ở thứ hạng 67 trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2021

Thảo Nhi nổi tiếng với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi chân thon dài và thân hình gợi cảm. Nàng hot girl cũng là nhân vật rất nổi tiếng trên mạng xã hội khi có tới 553.000 follower trên Instagram. Chia sẻ về sự tự hào khi lọt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, Thảo Nhi Lê chia sẻ: “Nhi cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gửi tin nhắn chúc mừng cũng như nhiều lời khen rất ưu ái đến mình. Đây thật sự là một niềm hạnh phúc của cá nhân Nhi và cũng là niềm tự hào vì trong danh sách này, Nhi được là một đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam”.

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 2
3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 3
Thảo Nhi nổi tiếng với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, đôi chân thon dài và thân hình gợi cảm

Thảo Nhi Lê tên thật là Lê Thảo Nhi, sinh năm 1994 tại Đức, trở về Việt Nam khoảng 5 năm trước, hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô gây ấn tượng khi đặt ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2021.

Ngọc Trinh

Năm 2018, Ngọc Trinh cũng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới khu vực châu Á vươn lên xếp ở vị trí thứ 28. Ngọc Trinh nhờ sở hữu vóc dáng nuột nà, vòng eo nhỏ trứ danh và gương mặt lại đậm nét ngây thơ và ngọt ngào đã tạo nên thương hiệu và sức hút riêng cho 'nữ hoàng nội y'.

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 4
Năm 2018, Ngọc Trinh cũng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới khu vực châu Á vươn lên xếp ở vị trí thứ 28

Ngọc Trinh từng chia sẻ, cô bất ngờ và vui sướng khi biết được thông tin này. "Thật ra tôi chỉ tự tin mình có gương mặt xinh xắn, trẻ hơn tuổi và thân hình gợi cảm. Còn nếu nói đẹp theo đúng chuẩn châu Á, tôi nghĩ gương mặt mình không quá hoàn hảo. Dù sao, tôi cũng cảm ơn vì được bình chọn" - cô cho biết.

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 5
Ngọc Trinh từng chia sẻ, cô bất ngờ và vui sướng khi biết được thông tin này

Ngọc Trinh sinh năm 1989, là người mẫu, diễn viên. Cô gắn với biệt danh "nữ hoàng nội y" từ lúc mới vào nghề cuối thập niên 2000. Những năm gần đây, cô còn kinh doanh làm đẹp, thời trang.

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 6
3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 7
Cô gắn với biệt danh "nữ hoàng nội y" từ lúc mới vào nghề cuối thập niên 2000

 Đặng Thu Thảo

Trong danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới khu vực châu Á năm 2018, cùng với Ngọc Trinh còn bất ngờ xuất hiện thêm Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô được mệnh danh là 'thần tiên tỷ tỷ' với gương mặt khả ái, xinh đẹp vô cùng mong manh. Thu Thảo cũng được công chúng yêu mến bởi là Hoa hậu có lối sống kín đáo, không scandal.

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 8
Trong danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới khu vực châu Á năm 2018, cùng với Ngọc Trinh còn bất ngờ xuất hiện thêm Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo

Nàng hậu được bình chọn ở vị trí thứ 77. Đây là lần thứ 2 có một người đẹp Việt có mặt trong top bình chọn của TC Candler. Hiện tại, sau khi lấy chồng vào năm 2017, Thu Thảo ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 9
Đây là lần thứ 2 có một người đẹp Việt có mặt trong top bình chọn của TC Candler

Cô chuyên tâm dành thời gian cho gia đình. Dù đã trải qua sinh nở nhưng nhan sắc và vóc dáng của nàng hậu vẫn khiến bao người ngưỡng mộ vì trẻ trung, năng động như nữ sinh, dáng vóc gọn gàng như thời son rỗi. 

3 mỹ nhân Việt đình đám từng lọt TOP 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Đặng Thu thảo và Thảo Nhi Lê vinh dự được bình chọn 2 lần - Ảnh 10
Dù đã trải qua sinh nở nhưng nhan sắc và vóc dáng của nàng hậu vẫn khiến bao người ngưỡng mộ vì trẻ trung, năng động như nữ sinh, dáng vóc gọn gàng như thời son rỗi

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