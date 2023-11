Mẹ ruột Doãn Hải My chiếm sóng vì nhan sắc trẻ trung, lấn át cả con gái, nhìn ảnh đời thường còn sốc hơn!

Sáng ngày 11/11, lễ ăn hỏi của cặp đôi Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu chính thức diễn ra. Đến tối cùng ngày, hôn lễ của cặp đôi trai tài gái sắc cũng chiếm sóng MXH. Ngoài những lời khen có cánh về ngoại hình xứng đôi vừa lứa của đôi trẻ thì một nhân vật trong lễ cưới cũng hot không kém cạnh cô dâu chú rể. Đó không ai khác chính là mẹ ruột của cô dâu Hải My, bà Mai Đoàn.

Theo đó, không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp, mẹ ruột của Doãn Hải My còn gây ấn tượng nhờ gu thời trang sành điệu kèm dàn túi hiệu đắt đỏ.

Nhiều cư dân mạng cho rằng Doãn Hải My thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ

Được biết, cô Mai Đoàn - mẹ của người đẹp họ Doãn đã mặc 2 chiếc áo dài, đều được may đo riêng. Trong tiệc tối tại Thái Bình phụ mẫu của Doãn Hải My còn xách theo chiếc túi Dior làm phụ kiện. Ở tuổi U50, visual sang trọng và trẻ trung của cô khiến nhiều người cho rằng không hề thua kém con gái là cô dâu. Doãn Hải My được nhận xét là sở hữu nhiều đường nét xinh đẹp thừa hưởng từ mẹ ruột.

Chụp ảnh cùng con gái, cô Mai Đoàn không hề lép vế

Không chỉ xinh đẹp tươi trẻ mà cô Mai Đoàn là con một doanh nhân thành đạt có tiếng tại Hà Nội.

Được biết, để sở hữu vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ ở tuổi U50, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu có lối sống lành mạnh. Cô ăn uống đều độ và đủ bữa, dung nạp những thực phẩm phù hợp. Mỗi sáng thức dậy đều uống đủ nước để cung cấp nước cho cơ thể sau một giấc ngủ dài, hay thỉnh thoảng sẽ dùng nước ép, nước trái cây để thanh lọc những chất cặn bã còn sót lại trong cơ thể.

Nhan sắc và vóc dáng chuẩn chỉnh của mẹ cô dâu

Bên cạnh việc chăm sóc sắc đẹp và vóc dáng lẫn sức khoẻ, cô Mai Đoàn cũng là người yêu thể thao và thích vận động. Ở độ tuổi U50, cô yêu thích và gắn bó với yoga, yoga bay… bộ môn làm đẹp tâm trí, tăng sự dẻo dai và tốt cho các khớp, nhóm cơ trên cơ thể.