Doãn Hải My bật khóc khoảnh khắc tiến vào lễ đường, Đoàn Văn Hậu dành không ít những cử chỉ tình cảm khiến dân tình xuýt xoa

Ngày 11/11 đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã được tổ chức tại một quê nhà chú rể. Trong buổi tiệc riêng tư, cô dâu đã lựa chọn chiếc váy cưới phong cách hiện đại, toát lên vẻ yêu kiều, nhẹ nhàng. Chú rể Đoàn Văn Hậu lịch lãm trong bộ vest đen.

Trong ngày vui của mình, Doãn Hải My xuất hiện với chiếc váy cưới được thiết kế độc quyền. Người đẹp sinh năm 2001 thay đổi hẳn cách trang điểm và kiểu tóc so với lễ ăn hỏi sáng nay để phù hợp với váy cô dâu. Diện chiếc váy đặc biệt, Hải My khoe trọn sắc vóc xinh đẹp không góc chết. Gương mặt cô nàng ánh rõ lên vẻ hạnh phúc, xen lẫn xúc động khi chính thức về nhà chồng.