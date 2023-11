Choáng ngợp với không gian lễ cưới hoành tráng của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My: Tổ chức tại sân vận động, dùng 200 đèn chiếu sáng

Theo thông tin trên tấm thiệp cưới, ngày vui của cặp "trai tài, gái sắc" Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My sẽ được tổ chức tại Thái Bình vào ngày 11/11 và tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 26/11 tới đây. Điều đặc biệt, Văn Hậu chọn một sân vận động của xã Hồng Minh, tỉnh Thái Bình để làm nơi tổ chức lễ cưới trong ít ngày nữa. Tuyển thủ Việt Nam dự kiến sẽ mời hàng trăm người tới tham dự, chung vui với ngày hạnh phúc của mình.

Sau 3 năm hẹn hò, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My bất ngờ khoe giấy đăng kí kết hôn. Và mới đây nhất, thông tin về đám cưới của cặp đôi đang là tâm điểm gây chú ý của hội fan bóng đá Việt Nam.

Những hình ảnh đầu tiên về không gian tiệc cưới của cặp đôi đã được hé lộ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ về quy mô khủng. Rạp cưới của Văn Hậu và Hải My được phủ toàn bộ bằng vải nhung đen có đính đèn nhỏ xinh lấp lánh tạo cảm giác như những ngôi sao trên bầu trời. Ảnh cưới được đặt ngay trước cửa ra vào để chào đón khách đến tham dự.

Ảnh cưới được đặt ngay trước cửa ra vào để chào đón khách đến tham dự

Việc lắp đặt âm thanh ánh sáng đang được hoàn thiện

Lễ cưới sẽ sử dụng khoảng 200 đèn chiếu sáng cùng hơn 20 chiếc loa và màn led lớn sẽ được lắp đặt ở cạnh sân khấu

Không gian vừa phải với khoảng hơn 60 bàn, mỗi bàn 10 khách

Vừa qua, dân tình cũng xôn xao loạt ảnh cưới đậm chất truyền thống của cô dâu - chú rể Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Theo như chia sẻ, bộ ảnh cưới của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt được thực hiện tại làng cổ Đường Lâm. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng diện áo dài trắng, chụp ảnh theo phong cách cổ xưa. Doãn Hải My tạo kiểu tóc và trang điểm tựa tiểu thư khuê các dịu dàng. Cô tựa cằm bên cửa sổ, đợi người thương ghé đến. Còn Văn Hậu đứng ngoài cửa sổ, cầm tay nàng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn. Khoảnh khắc khác, cặp đôi nhìn vào mắt nhau đầy tình tứ.



Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng diện áo dài trắng, chụp ảnh theo phong cách cổ xưa. Doãn Hải My tạo kiểu tóc và trang điểm tựa tiểu thư khuê các dịu dàng

Hồi tháng 9/2023, Đoàn Văn Hậu đã cầu hôn bạn gái. Doãn Hải My sinh năm 2001, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Ngoài ngoại hình thu hút, nàng WAG còn gây ấn tượng với vẻ đẹp tri thức của nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội, sinh viên xuất sắc trong những năm ngồi trên ghế nhà trường.