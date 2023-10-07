Thông tin NÓNG về hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị gạch tên khỏi ĐT Việt Nam, lí do vì sao?

Sau đó, thầy trò HLV Troussier sẽ lên đường sang Hàn Quốc đá giao hữu với ĐT Hàn Quốc vào ngày 17/10. Mới đây, HLV Philippe Troussier đã quyết định loại Văn Hậu khỏi danh sách triệu tập của ĐT Việt Nam.

Theo Báo Dân Việt, sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ đá 2 trận giao hữu với ĐT Trung Quốc (ngày 10/10) và gặp ĐT Uzbekistan (13/10) tại Trung Quốc.

Theo Báo An ninh Thủ đô, 5 cầu thủ không thể lên tuyển đợt này là Đoàn Văn Hậu , Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Phú và Lương Duy Cương. Trong đó, Văn Hậu là trường hợp để lại tiếc nuối nhất với các cổ động viên.

Được biết, hậu vệ của CLB Công an Hà Nội chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gót chân, gặp phải ở V-League 2023. Cầu thủ sinh năm 1999 không lên tuyển đợt FIFA Days tháng 9 và cũng không tham dự trận tranh Siêu cúp quốc gia 2023 vừa qua với Thanh Hóa.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam di chuyển sang Hàn Quốc đá trận giao hữu cuối cùng dịp FIFA Days tháng 10, gặp Hàn Quốc.

Danh sách cầu thủ thi đấu. Ảnh: Internet

Đây là trận đấu rất được chờ đợi, khi HLV Jurgen Klinsmann gọi hầu hết những ngôi sao nổi bật nhất của Hàn Quốc đang thi đấu ở châu Âu, trong đó có tiền đạo Son Heung-min, trung vệ Kim Min-jae hay tiền đạo Hwang Hee-chan.

Theo Tiền Phong, Văn Hậu từng ra sân ở hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria hồi tháng 6. Anh thi đấu tổng cộng 138 phút hai trận đấu này. Mùa giải 2023, Văn Hậu cũng là nhân tố chính giúp CLB CAHN đăng quang chức vô địch V-League.

Văn Hậu là một hậu vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam, đó là chuyện không cần bàn cãi. Tuy nhiên, anh có lẽ cũng cần thấy rằng phần lớn các ngôi sao lớn ở hàng thủ của bóng đá thế giới đều không phải là những người chơi thô bạo, hoặc quá lạm dụng tiểu xảo, đá rắn.

Ngày 8-10, thầy trò HLV Troussier lên đường sang Trung Quốc đá 2 trận giao hữu gặp ĐT Trung Quốc vào ngày 10-10 và Uzbekistan vào ngày 13-10. Ảnh: Internet

Không ai cố xuý lối đá bạo lực dù tiểu xảo là một phần của bóng đá. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ cũng rất mong manh, chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với các cầu thủ luôn là giữ cái đầu lạnh để các quyết định đảm bảo sự hợp lý.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vì chấn thương, Đoàn Văn Hậu đã đưa bạn gái Doãn Hải My đi tắm biển. Mới đây, cả hai đã không ngần ngại đăng tải loạt "ảnh nóng" khiến fan phải trầm trồ. Cách đây không lâu, Đoàn Văn Hậu đã cầu hôn Doãn Hải My và nhận được cái gật đầu từ người đẹp quê Thanh Hoá. Dự kiến, cả hai sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay.