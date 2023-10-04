Thông tin bất ngờ vụ Công Phượng có quốc tịch mới: Người thân cận lên tiếng

Thông tin từ Báo Giao thông, những ngày gần đây đang nổi lên thông tin tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có quốc tịch Nhật Bản .

Việc anh đem gia đình sang Nhật Bản sau khi gia nhập Yokohama FC là minh chứng cho thông tin trên.

Các nguồn tin này tiết lộ, ngôi sao quê Nghệ An muốn định cư ở đất nước xứ mặt trời mọc và kinh doanh tại đây.

Nhưng mới đây, những người thân cận của Công Phượng đều cho rằng đây là thông tin không đúng sự thật.

Bí mật thật sự sau thông tin Công Phượng nhập tịch Nhật Bản - Ảnh: Internet

“Việc Công Phượng có quốc tịch Nhật Bản gần như không thể xảy ra. Công Phượng cũng chưa hề chia sẻ cho tôi việc này, nên khi nghe tin Công Phượng đã có quốc tịch Nhật, tôi rất bất ngờ”, một người bạn thân của CP10 cho biết.

Trong khi đó, phía CLB cũ của Công Phượng là HAGL cũng rất ngạc nhiên trước thông tin anh nhập tịch Nhật Bản.

Đại diện đội bóng phố núi cho biết: "Chúng tôi chưa hề nghe Công Phượng nói về chuyện cậu ấy có quốc tịch Nhật Bản hoặc muốn làm thủ tục xin quốc tịch ở đó”.

Trong dịp FIFA Days tháng 9, Công Phượng được HLV Troussier gọi lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong cuộc đọ sức với Palestine, “Messi Việt Nam” đã ghi được một bàn thắng và có màn thể hiện khá tốt.

Công Phượng không học Huấn luyện viên. Ảnh: Internet

Nhưng trong lần hội quân tháng 10 để chuẩn bị cho 3 trận giao hữu với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc, nhà cầm quân người Pháp lại quyết định gạch tên anh ra khỏi danh sách.

Cũng theo Báo Dân Việt, có tiết lộ sau khi giải nghệ, Công Phượng sẽ không đi học bằng HLV. Thay vào đó, tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung vào việc kinh doanh. Nếu thành công, tiền đạo người Nghệ An sẽ quay lại đầu tư cho bóng đá.

Theo chia sẻ trên Báo CAND, Yokohama FC đã thuê riêng một đội ngũ truyền thông để phục vụ người hâm mộ Việt Nam, nhưng điều đó dường như không mở ra con đường vào đội hình chính của Nguyễn Công Phượng. Đây là câu chuyện Công Phượng và các cầu thủ khác đã trải qua khi quyết định xuất ngoại, cho thấy các ngôi sao Việt Nam đang gặp vấn đề lớn trong việc lựa chọn bến đỗ phù hợp.

Công Phượng. Ảnh: Internet

Công Phượng đã khiến giới mộ điệu bất ngờ khi âm thầm đàm phán gia nhập Yokohama FC, CLB mới thăng hạng J1 League (giải vô địch quốc gia Nhật Bản) mùa này. Thực tế, mong muốn của các cầu thủ như trên cũng là điều dễ hiểu. Bất cứ ai đạt đến tầm vóc của Quang Hải và Công Phượng đều muốn có bước tiến thực sự rõ ràng trong sự nghiệp. Nếu chỉ chuyển đến các giải hạng 2 ở châu Á, họ sẽ cảm thấy không khác gì ở lại với V-League.

Tuy nhiên, đó chính là tư tưởng sai lầm và có thể cản bước tiến của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Ở châu Á - thậm chí là Đông Nam Á vẫn còn nhiều giải đấu chất lượng hơn V-League. Đặng Văn Lâm từng gây ấn tượng tốt khi khoác áo Muangthong United của Thái Lan, qua đó duy trì vị thế ngôi sao của anh trong thời gian dài.Hiện tại, tương lai của Công Phượng hoàn toàn mờ mịt. Ở tuổi 28, cựu tiền đạo HAGL không còn nhiều thời gian để thể hiện tài năng và giành một điều gì đó ở cấp độ CLB. Với tình hình đang diễn ra ở Yokohama FC, Công Phượng rất dễ đi vào vết xe đổ ở Mito HollyHock, Incheon United và Sint-Truiden.