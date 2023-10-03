Nóng: Ca sĩ Khánh Phương bị tạm dừng các giao dịch tài sản tại Lâm Đồng

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2.7.2019 cho đến nay của Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang (trụ sở tại P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) và của ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân khác.

Thông tin trên Báo Thanh Niên cho hay, ngày 3.10, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức công chứng trên địa bàn Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản của cá nhân ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân khác và Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang, do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Thúc, trước đó, Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này.

Sau khi nhận văn bản này, Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản và cung cấp thông tin liên quan đối với các cá nhân: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, ngụ TP.HCM); Trần Thiện Tâm (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng); Vũ Duy Nga (61 tuổi), Lưu Thị Luật (64 tuổi), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa); Vũ Văn Hùng (35 tuổi), Ngô Thị Quyên (47 tuổi), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, ngụ Hưng Yên).

Ca sĩ Khánh Phương. Ảnh: Internet

Theo Báo VietNamNet trước đó, ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bà Vũ Thị Thuý, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Nhật Nam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Vũ Thị Thuý còn được biết đến là vợ của nam ca sĩ Khánh Phương.

Theo điều tra bước đầu, giai đoạn 2020 – 2022, Công ty Nhật Nam đã huy động gần 9.000 tỷ đồng của hơn 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Công ty đã chi gần 2.300 tỷ đồng để trả tiền hoa hồng cho nhân viên môi giới. Cá nhân Vũ Thị thuý sử dụng 635 tỷ đồng.

Khai báo tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Thuý cho biết Công ty Nhật Nam chưa có lợi nhuận và công ty không có bất cứ dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hoà Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo.