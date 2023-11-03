Hé lộ thời gian Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới, hội bạn thân rộn ràng chuẩn bị lịch trình cả tháng!

Tin tức giải trí 03/11/2023 10:10

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã lên kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Đoàn Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam trong 6 năm trở lại đây. Ở tuổi 24, Văn Hậu có danh tiếng, nhà cửa khang trang, sở hữu xe sang bạc tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chuyện tình của nam hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từ khi công khi cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Hé lộ thời gian Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới, hội bạn thân rộn ràng chuẩn bị lịch trình cả tháng! - Ảnh 1
Chuyện tình của nam hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từ khi công khi cũng nhận được nhiều sự quan tâm

Nhân dịp mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, cặp đôi đã bất ngờ khoe giấy đăng kí kết hôn. Và mới đây nhất, theo một người bạn thân của Đoàn Văn Hậu tiết lộ, lễ cưới của cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ được tổ chức vào ngày 26/11 sắp tới đây. Song cặp đôi vẫn rất kín tiếng, không hé lộ bất cứ thông tin nào. 

Hé lộ thời gian Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới, hội bạn thân rộn ràng chuẩn bị lịch trình cả tháng! - Ảnh 2
Nhân dịp mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, cặp đôi đã bất ngờ khoe giấy đăng kí kết hôn

Trước đó, ca sĩ Hoà Minzy đã lỡ tiết lộ rằng tháng 11 này, mình được mời dự 2 đám cưới nhưng lịch đi ăn cưới kéo dài từ đầu tháng đến cuối tháng. Cụ thể hơn, 2 đám cưới đó là của Puka - Gin Tuấn Kiệt và Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Diễn viên Bảo Hân - bạn thân của cặp đôi cũng lại bình luận phía dưới bài đăng của Hoà Minzy bày tỏ sự đồng cảm: “Em cũng có khác gì chị đâu. dành cả thanh xuân để di ăn cưới mà. thôi thì hạnh phúc của bạn bè cũng là hạnh phúc của mình”.

Hé lộ thời gian Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới, hội bạn thân rộn ràng chuẩn bị lịch trình cả tháng! - Ảnh 3

Hé lộ thời gian Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới, hội bạn thân rộn ràng chuẩn bị lịch trình cả tháng! - Ảnh 4
Hòa Minzy tiết lộ lịch trình ăn cưới dày đặc cả tháng

Mới đây, dân tình càng xôn xao khi "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh cưới. Theo như chia sẻ, bộ ảnh cưới của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt được thực hiện tại làng cổ Đường Lâm. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng diện áo dài trắng, chụp ảnh theo phong cách cổ xưa. Doãn Hải My tạo kiểu tóc và trang điểm tựa tiểu thư khuê các dịu dàng. Cô tựa cằm bên cửa sổ, đợi người thương ghé đến. Còn Văn Hậu đứng ngoài cửa sổ, cầm tay nàng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn. Khoảnh khắc khác, cặp đôi nhìn vào mắt nhau đầy tình tứ.

Hé lộ thời gian Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới, hội bạn thân rộn ràng chuẩn bị lịch trình cả tháng! - Ảnh 5
Dân tình càng xôn xao khi "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh cưới
Hé lộ thời gian Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới, hội bạn thân rộn ràng chuẩn bị lịch trình cả tháng! - Ảnh 6
Hoà Minzy từng hẹn sẽ ra bài mới mừng đám cưới 2 em

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quyết định về chung một nhà sau ba năm hẹn hò. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào ngày 20/10 vừa qua. Doãn Hải My sinh năm 2001, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Ngoài ngoại hình thu hút, nàng WAG còn gây ấn tượng với vẻ đẹp tri thức của nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội, sinh viên xuất sắc trong những năm ngồi trên ghế nhà trường.

Sau màn cầu hôn bất ngờ, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chính thức đăng kí kết hôn trong ngày 20/10

Sau màn cầu hôn bất ngờ, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chính thức đăng kí kết hôn trong ngày 20/10

Hậu vệ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu và bạn gái xinh đẹp Doãn Hải My đã lên UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để tiến hành đăng ký kết hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu hậu vệ Đoàn Văn Hậu đám cưới đoàn văn hậu

TIN MỚI NHẤT

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43