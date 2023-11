Hé lộ thời gian Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức đám cưới, hội bạn thân rộn ràng chuẩn bị lịch trình cả tháng!

Đoàn Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc nhất của ĐT Việt Nam trong 6 năm trở lại đây. Ở tuổi 24, Văn Hậu có danh tiếng, nhà cửa khang trang, sở hữu xe sang bạc tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Chuyện tình của nam hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từ khi công khi cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước đó, ca sĩ Hoà Minzy đã lỡ tiết lộ rằng tháng 11 này, mình được mời dự 2 đám cưới nhưng lịch đi ăn cưới kéo dài từ đầu tháng đến cuối tháng. Cụ thể hơn, 2 đám cưới đó là của Puka - Gin Tuấn Kiệt và Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Diễn viên Bảo Hân - bạn thân của cặp đôi cũng lại bình luận phía dưới bài đăng của Hoà Minzy bày tỏ sự đồng cảm: “Em cũng có khác gì chị đâu. dành cả thanh xuân để di ăn cưới mà. thôi thì hạnh phúc của bạn bè cũng là hạnh phúc của mình”.

Hòa Minzy tiết lộ lịch trình ăn cưới dày đặc cả tháng

Mới đây, dân tình càng xôn xao khi "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh cưới. Theo như chia sẻ, bộ ảnh cưới của cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt được thực hiện tại làng cổ Đường Lâm. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng diện áo dài trắng, chụp ảnh theo phong cách cổ xưa. Doãn Hải My tạo kiểu tóc và trang điểm tựa tiểu thư khuê các dịu dàng. Cô tựa cằm bên cửa sổ, đợi người thương ghé đến. Còn Văn Hậu đứng ngoài cửa sổ, cầm tay nàng chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn. Khoảnh khắc khác, cặp đôi nhìn vào mắt nhau đầy tình tứ.

Dân tình càng xôn xao khi "team qua đường" bắt trọn khoảnh khắc Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chụp ảnh cưới

Hoà Minzy từng hẹn sẽ ra bài mới mừng đám cưới 2 em

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My quyết định về chung một nhà sau ba năm hẹn hò. Cả hai đã đăng ký kết hôn vào ngày 20/10 vừa qua. Doãn Hải My sinh năm 2001, cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đạt danh hiệu Người đẹp tài năng. Ngoài ngoại hình thu hút, nàng WAG còn gây ấn tượng với vẻ đẹp tri thức của nữ sinh trường Đại học Luật Hà Nội, sinh viên xuất sắc trong những năm ngồi trên ghế nhà trường.