Đoàn Văn Hậu cầu hôn thành công bạn gái Doãn Hải My, tiết lộ thời gian tổ chức đám cưới

Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu vui mừng thông báo bạn gái Doãn Hải My đồng ý nhận lời cầu hôn của anh.

Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đã đăng bức hình chụp cùng Doãn Hải My với một đóa hoa hình trái tim và chiếc bánh kem cũng hình trái tim, màu hồng, in dòng chữ "She said Yes" (Cô ấy nói Đồng ý). Đặc biệt hơn, trên ngón tay Hải My đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, như một cách thông báo cô chấp nhận lời cầu hôn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ 9X bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người yêu.

Doãn Hải My cho biết họ sẽ làm lễ đính hôn và dự định tổ chức đám cưới đầu năm sau. Doãn Hải My nhận lời cầu hôn từ cầu thủ Đoàn Văn Hậu Dưới bài đăng của Doãn Hải My, nhiều sao Việt như người đẹp Cẩm Đan, ca sĩ Pha Lê… gửi lời chúc mừng cho cô và bạn trai. Một số cư dân mạng dành lời khen ngợi cho độ đẹp đôi và mong chờ ngày họ nên duyên vợ chồng.

Trước đó, vào ngày 15/8, cả hai tổ chức buổi kỷ niệm ba năm yêu tại một nhà hàng. Chặng đường gắn bó của cặp sao được gia đình, đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. Doãn Hải My nhìn nhận khi tình yêu ngày một lớn, cô thấy cả hai có sự trưởng thành. Ở cạnh nửa kia, cô tìm thấy sự bình yên. Họ quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới công khai. Văn Hậu là người chủ động tán tỉnh Doãn Hải My. Người đẹp từng không trả lời tin nhắn làm quen của cầu thủ với lý do "bận học". Về sau, cô chịu mở lòng, nhận thấy ở cầu thủ có nét đáng yêu, tâm lý. Cặp đôi sẽ làm lễ đính hôn và dự định tổ chức đám cưới đầu năm sau Doãn Hải My 22 tuổi, quê Hà Nội, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, giành giải Người đẹp tài năng. Cô làm mẫu thời trang và kinh doanh. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu 24 tuổi, chơi bóng ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017, từng góp phần giành huy chương vàng Sea Games 2018. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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