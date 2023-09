Đoàn Văn Hậu cầu hôn thành công bạn gái Doãn Hải My, tiết lộ thời gian tổ chức đám cưới

Trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đã đăng bức hình chụp cùng Doãn Hải My với một đóa hoa hình trái tim và chiếc bánh kem cũng hình trái tim, màu hồng, in dòng chữ "She said Yes" (Cô ấy nói Đồng ý).

Đặc biệt hơn, trên ngón tay Hải My đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út, như một cách thông báo cô chấp nhận lời cầu hôn của hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ 9X bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người yêu.