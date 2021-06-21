Màn cầu hôn ‘đình đám’ trên 9 tầng mây: Triệu phú công nghệ bị Hoa Khôi kém 16 tuổi đài VTV gọi ‘đồ dở hơi’

Màn cầu hôn đỉnh cao và nhan sắc nữ thần của biên tập viên VTV khiến cõi mạng không khỏi ghen tị.

Cư dân mạng luôn chú ý đến dàn MC, BTV trai xinh gái đẹp của nhà đài VTV. Mọi chuyện cá nhân hay tình cảm của những nhân vật này luôn thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả xem truyền hình. Có lẽ vì vậy mà mới đây khán giả lại rần rần trước màn cầu hôn vô cùng lãng mạn của bạn trai hơn 16 tuổi - CEO Hùng Đinh dành cho BTV Hà My của kênh VTV24.

BTV Hà My khoe được bạn trai triệu phú cầu hôn trên máy bay - Ảnh: FB

Trong khi cả hai đang thực hiện một chuyến du lịch thì bất ngờ bạn trai Hà My đã tung ra màn cầu hôn chấn động cư dân mạng. Ngay sau đó nữ BTV xinh đẹp đã chia sẻ hình ảnh cầu hôn lên trang cá nhân của mình và còn gọi yêu người ấy là “đồ dở hơi”. Sau đó cô còn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Nàng BTV xinh đẹp từng lọt Top 15 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet

Người đẹp Hà My (tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hà My, SN 1996) hiện cô đang là BTV của đài VTV24, làm MC các chương trình kinh tế và tài chính như Money Weekly. Cô từng lọt đến Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và còn đoạt giải Hoa khôi Báo chí năm 2019.

Riêng nửa kia của cô CEO Hùng Đinh có tên thật là Đinh Viết Hùng, anh sinh năm 1980 và là một triệu phú đô la trong lĩnh vực công nghệ. Chồng tương lai của Hà My là nhà sáng lập JoomlArt có gần 50 triệu người dùng trên khắp thế giới.

CEO triệu phú Hùng Đinh cũng khá điển trai - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh nửa kia lên trang cá nhân vì thế sau màn cầu hôn này nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng và mong sẽ chứng kiến một đám cưới như mơ trong tương lai gần.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/man-cau-hon-dinh-dam-tren-9-tang-may-trieu-phu-cong-nghe-bi-hoa-khoi-kem-16-tuoi-dai-vtv-goi-do-do-hoi-409627.html