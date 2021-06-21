Màn cầu hôn ‘đình đám’ trên 9 tầng mây: Triệu phú công nghệ bị Hoa Khôi kém 16 tuổi đài VTV gọi ‘đồ dở hơi’

Hậu trường 21/06/2021 15:40

Màn cầu hôn đỉnh cao và nhan sắc nữ thần của biên tập viên VTV khiến cõi mạng không khỏi ghen tị.

Cư dân mạng luôn chú ý đến dàn MC, BTV trai xinh gái đẹp của nhà đài VTV. Mọi chuyện cá nhân hay tình cảm của những nhân vật này luôn thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả xem truyền hình. Có lẽ vì vậy mà mới đây khán giả lại rần rần trước màn cầu hôn vô cùng lãng mạn của bạn trai hơn 16 tuổi - CEO Hùng Đinh dành cho BTV Hà My của kênh VTV24.

VTV 1
BTV Hà My khoe được bạn trai triệu phú cầu hôn trên máy bay - Ảnh: FB

Trong khi cả hai đang thực hiện một chuyến du lịch thì bất ngờ bạn trai Hà My đã tung ra màn cầu hôn chấn động cư dân mạng. Ngay sau đó nữ BTV xinh đẹp đã chia sẻ hình ảnh cầu hôn lên trang cá nhân của mình và còn gọi yêu người ấy là “đồ dở hơi”. Sau đó cô còn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

VTV 2
Nàng BTV xinh đẹp từng lọt Top 15 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet

Người đẹp Hà My (tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hà My, SN 1996) hiện cô đang là BTV của đài VTV24, làm MC các chương trình kinh tế và tài chính như Money Weekly. Cô từng lọt đến Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và còn đoạt giải Hoa khôi Báo chí năm 2019.

Riêng nửa kia của cô CEO Hùng Đinh có tên thật là Đinh Viết Hùng, anh sinh năm 1980 và là một triệu phú đô la trong lĩnh vực công nghệ. Chồng tương lai của Hà My là nhà sáng lập JoomlArt có gần 50 triệu người dùng trên khắp thế giới.

VTV 3
CEO triệu phú Hùng Đinh cũng khá điển trai - Ảnh: Internet

Được biết, cặp đôi rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh nửa kia lên trang cá nhân vì thế sau màn cầu hôn này nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng và mong sẽ chứng kiến một đám cưới như mơ trong tương lai gần.

‘Một người nổi tiếng quyên góp 24 tỷ không rõ ràng’, Hoài Linh bất ngờ bị ‘réo’ tên lên VTV, lại có biến?

‘Một người nổi tiếng quyên góp 24 tỷ không rõ ràng’, Hoài Linh bất ngờ bị ‘réo’ tên lên VTV, lại có biến?

Chương trình Thời sự VTV của Đài truyền hình Việt Nam đã làm hẳn một chủ đề liên quan đến lùm xùm từ thiện vừa qua của Thủy Tiên và Hoài Linh.

Xem thêm
Từ khóa:   BTV Hà My đài VTV màn cầu hôn đình đám

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36