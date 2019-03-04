Long Nhật bị Trịnh Kim Chi chê phẫu thuật ngực lỗi giữa ồn ào chuyển giới ở tuổi 52?

Dòng góp ý của Á hậu Trịnh Kim Chi dưới bài viết của ca sĩ Long Nhật nhận được sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

Vài ngày qua, làng giải trí Việt chấn động khi tin đồn ca sĩ Long Nhật phẫu thuật chuyển giới được lan truyền một cách rầm rộ. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ vô cùng hoang mang trước thông tin này. Sự việc bắt nguồn từ dòng trạng thái đầy ẩn ý của giọng ca gốc Huế trên trang Facebook cá nhân: “Lột xác! Điều gì đến cũng phải đến”. Kèm theo đó, Long Nhật còn đăng tải loạt ảnh xuất hiện tại trung tâm thẩm mỹ. Tiếp đó, anh càng khiến mọi người hoài nghi khi tiếp tục tuyên bố: “Mình thích thì mình làm thôi”.

Những dòng trạng thái đầy ẩn ý của nam ca sĩ chính là nguyên nhân dấy lên nghi án phẫu thuật chuyển giới - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, Long Nhật nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của anh em nghệ sĩ và người hâm mộ. Trước sự tò mò suy đoán của mọi người, nam ca sĩ tỏ ra lấp lửng.

Bị nghi phẫu thuật chuyển giới, Long Nhật vẫn không một lời giải thích - Ảnh: FBNV Nhiều người cho rằng, Á hậu Trịnh Kim Chi vô tình để lộ sự thật chuyện Long Nhật chuyển giới - Ảnh: FBNV Đáng chú ý, trong vô số những bình luận hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông bố 4 con, Á hậu Trịnh Kim Chi lại khiến dư luận càng thêm hoang mang khi để lại dòng chia sẻ: “Chỉnh lại vòng 1 chút xíu nha, hôm qua em thấy hơi lệch đấy nhé". Không ít người cho rằng, cô thật sự đã gặp mặt và thấy được sự “lột xác” của đàn anh nên đưa ra lời góp ý. Bên cạnh đó, nhiều người lại nghĩ đây chỉ là lời trêu chọc của nàng á hậu. Dù nhiều lần vướng nghi án về giới tính, Long Nhật vẫn không ngại giả gái - Ảnh: FBNV Trước đó, đại diện của nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận chuyện chuyển giới. Tuy nhiên, về phía mình, Long Nhật vẫn lảng tránh câu hỏi của mọi người. Hiện tại, công chúng vẫn đợi câu trả lời trực tiếp từ ông bố 4 con.

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? Dòng trạng thái ẩn ý mới đây của ca sĩ Long Nhật về chuyện "lột xác" khiến đông đảo dân mạng và bạn bè nghệ sĩ vô cùng tò mò.

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