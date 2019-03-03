Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi'

Long Nhật khiến nhiều người hoang mang khi liên tục úp mở về dự định chuyển giới khi đã bước qua tuổi 50.
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Sau thời gian vắng bóng, mới đây ca sĩ Long Nhật gây xôn xao khi bất ngờ chia sẻ những dòng trạng thái úp mở về việc đang đi chuyển giới. Cụ thể, trên trang cá nhân, giọng ca người Huế đã đăng tải những bức ảnh được chụp ở một trung tâm phẫu thuật chuyển giới cùng một dòng chú thích úp mở: "Chuyện gì đến sẽ đến!".
Vài ngày sau, anh tiếp tục đăng thêm một bức ảnh khác được chụp trong phòng mổ cùng dòng tự sự: "Mình thích thì mình làm thôi". Động thái của ca sĩ Long Nhật khiến nhiều người tin rằng anh đang bắt đầu hành trình biến đổi cơ thể từ nam sang nữ. Đây cũng là mong ước từ xưa nay của nam ca sĩ. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng các fan của anh khá lo lắng. Bởi lẽ Long Nhật năm nay cũng đã khá nhiều tuổi. Anh sinh năm 1967 và bây giờ đang ở tuổi 52.
Tuy nhiên, khi phía báo chí liên lạc để xác nhận thông tin thì Long Nhật từ chối trả lời. Anh cho biết khi nào có thời gian thích hợp sẽ giải đáp thắc mắc của khán giả.
"Hiện tại Long Nhật khá bận và điều kiện thời gian không cho phép nên Long Nhật không thể phát ngôn... Long Nhật sẽ sớm có câu trả lời chính thức cho việc này vào vài ngày tới", Long Nhật cho biết.