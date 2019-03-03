Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi'

Hậu trường 03/03/2019 15:05

Long Nhật khiến nhiều người hoang mang khi liên tục úp mở về dự định chuyển giới khi đã bước qua tuổi 50.

Sau thời gian vắng bóng, mới đây ca sĩ Long Nhật gây xôn xao khi bất ngờ chia sẻ những dòng trạng thái úp mở về việc đang đi chuyển giới. Cụ thể, trên trang cá nhân, giọng ca người Huế đã đăng tải những bức ảnh được chụp ở một trung tâm phẫu thuật chuyển giới cùng một dòng chú thích úp mở: "Chuyện gì đến sẽ đến!".

Vài ngày sau, anh tiếp tục đăng thêm một bức ảnh khác được chụp trong phòng mổ cùng dòng tự sự: "Mình thích thì mình làm thôi". Động thái của ca sĩ Long Nhật khiến nhiều người tin rằng anh đang bắt đầu hành trình biến đổi cơ thể từ nam sang nữ. Đây cũng là mong ước từ xưa nay của nam ca sĩ. Chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng các fan của anh khá lo lắng. Bởi lẽ Long Nhật năm nay cũng đã khá nhiều tuổi. Anh sinh năm 1967 và bây giờ đang ở tuổi 52. 

Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi' - Ảnh 1
Hình ảnh ca sĩ Long Nhật xuất hiện ở một trung tâm phẫu thuật chuyển giới - Ảnh: FBNV
Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi' - Ảnh 2
Long Nhật úp mở về dự định chuyển giới ở tuổi 52 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FBNV
Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi' - Ảnh 3
Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi' - Ảnh 4
Long Nhật lên tiếng về nghi vấn chuyển giới ở tuổi 52: 'Mình thích thì mình làm thôi' - Ảnh 5
Những hình ảnh giả gái xinh đẹp của ca sĩ Long Nhật - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi phía báo chí liên lạc để xác nhận thông tin thì Long Nhật từ chối trả lời. Anh cho biết khi nào có thời gian thích hợp sẽ giải đáp thắc mắc của khán giả.

"Hiện tại Long Nhật khá bận và điều kiện thời gian không cho phép nên Long Nhật không thể phát ngôn...  Long Nhật sẽ sớm có câu trả lời chính thức cho việc này vào vài ngày tới", Long Nhật cho biết.

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí?

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí?

Dòng trạng thái ẩn ý mới đây của ca sĩ Long Nhật về chuyện "lột xác" khiến đông đảo dân mạng và bạn bè nghệ sĩ vô cùng tò mò.

Xem thêm
Từ khóa:   Long Nhật Long Nhật chuyển giới thần đồng Long Nhật

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 6 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 18 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42