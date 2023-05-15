Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp'

Hậu trường 15/05/2023 19:48

Xoài Non khoe nhan sắc vạn người mê bên cạnh gia đình cực phẩm khi về Thái Bình dự đám cưới.

Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non vừa đăng tải loạt ảnh về quê Thái Bình ăn cưới bên cạnh ba mẹ và anh trai. Xuất hiện tại tiệc cưới, cô nàng diện trang phục sang trọng, nền nả, khéo léo khoe body nuột nà. Điều đặc biệt đáng chú ý trong loạt hình ảnh được đăng tải là bà xã Xemesis lần đầu hé lộ bức tranh gia đình với đầy đủ các thành viên bao gồm bố mẹ và anh trai ruột. Ai nhìn qua bức ảnh cũng bày tỏ trầm trồ khen gợi vì visual cực xuất sắc của các thành viên gia đình Xoài Non.

Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 1
Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non vừa đăng tải loạt ảnh về quê Thái Bình ăn cưới bên cạnh ba mẹ và anh trai.

Trong loạt ảnh, cả bố mẹ và anh trai Xoài Non đều sở hữu chiều cao lẫn vóc dáng cân đối. Xoài Non được nhận xét thừa hưởng gen trội của bố, mẹ của cô cũng mang vẻ đẹp 'không tuổi'. Cả nhà ai cũng 'xuất sắc' bảo sao bà xã Xemesis không được dân mạng săn đón, luôn dành lời khen hết lời cho cô.

 

Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 3
Xuất hiện tại tiệc cưới, cô nàng diện trang phục sang trọng, nền nả, khéo léo khoe body nuột nà.

Bên ảnh hình ảnh chụp cùng ba mẹ và anh trai, Xoài non cũng đăng tải loạt khoảnh khắc bình dị cùng anh em ở quê. Khác với phong cách 'cháy phố' thường ngày, cô chỉ diện quần jean và áo thun đơn giản mỗi khi về quê. Cô nàng 'lăn xả' khắp đường làng ngõ xóm để chụp ảnh và bắt tay vào bếp cùng mọi người trong gia đình. Hình ảnh giản dị và gần gũi của cô nhận được không ít thiện cảm và ghi điểm hơn trong mắt của khán giả. Cô khiến fan vừa thấy lạ lẫm mà lại vừa thân quen.

Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 4
Bên ảnh hình ảnh chụp cùng ba mẹ và anh trai, Xoài non cũng đăng tải loạt khoảnh khắc bình dị cùng anh em ở quê.
Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 5
Cô nàng 'lăn xả' khắp đường làng ngõ xóm để chụp ảnh.
Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 6
Cô khiến fan vừa thấy lạ lẫm mà lại vừa thân quen.

Xoài Non đang là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang cũng như mỹ phẩm. Cô sở hữu một gương mặt đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười thu hút nhiều ánh nhìn. Được biết, Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và tháng 2/2019, nam streamer chính thức công khai mối quan hệ với hot girl sinh năm 2k2. Thời điểm đó, Xoài Non chưa đủ 18 tuổi, cộng thêm những khác biệt về gia thế khiến cặp đôi nhận nhiều bàn tán từ cộng đồng mạng.

Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp' - Ảnh 8
Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và tháng 2/2019
Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt'

Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt'

Không phải Hari Won, Trấn Thành bất ngờ nhờ vả một nữ ca sĩ Vbiz làm 'gỏi măng cụt'.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Xoài Non gia đình Xoài Non

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 53 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi