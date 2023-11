Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp'

Trong loạt ảnh, cả bố mẹ và anh trai Xoài Non đều sở hữu chiều cao lẫn vóc dáng cân đối. Xoài Non được nhận xét thừa hưởng gen trội của bố, mẹ của cô cũng mang vẻ đẹp 'không tuổi'. Cả nhà ai cũng 'xuất sắc' bảo sao bà xã Xemesis không được dân mạng săn đón, luôn dành lời khen hết lời cho cô.

Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non vừa đăng tải loạt ảnh về quê Thái Bình ăn cưới bên cạnh ba mẹ và anh trai. Xuất hiện tại tiệc cưới, cô nàng diện trang phục sang trọng, nền nả, khéo léo khoe body nuột nà. Điều đặc biệt đáng chú ý trong loạt hình ảnh được đăng tải là bà xã Xemesis lần đầu hé lộ bức tranh gia đình với đầy đủ các thành viên bao gồm bố mẹ và anh trai ruột. Ai nhìn qua bức ảnh cũng bày tỏ trầm trồ khen gợi vì visual cực xuất sắc của các thành viên gia đình Xoài Non.

Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện tại tiệc cưới, cô nàng diện trang phục sang trọng, nền nả, khéo léo khoe body nuột nà.

Bên ảnh hình ảnh chụp cùng ba mẹ và anh trai, Xoài non cũng đăng tải loạt khoảnh khắc bình dị cùng anh em ở quê. Khác với phong cách 'cháy phố' thường ngày, cô chỉ diện quần jean và áo thun đơn giản mỗi khi về quê. Cô nàng 'lăn xả' khắp đường làng ngõ xóm để chụp ảnh và bắt tay vào bếp cùng mọi người trong gia đình. Hình ảnh giản dị và gần gũi của cô nhận được không ít thiện cảm và ghi điểm hơn trong mắt của khán giả. Cô khiến fan vừa thấy lạ lẫm mà lại vừa thân quen.

Bên ảnh hình ảnh chụp cùng ba mẹ và anh trai, Xoài non cũng đăng tải loạt khoảnh khắc bình dị cùng anh em ở quê.

Cô nàng 'lăn xả' khắp đường làng ngõ xóm để chụp ảnh.

Cô khiến fan vừa thấy lạ lẫm mà lại vừa thân quen.

Xoài Non đang là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang cũng như mỹ phẩm. Cô sở hữu một gương mặt đẹp với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và nụ cười thu hút nhiều ánh nhìn. Được biết, Xoài Non và Xemesis quen nhau từ cuối năm 2018 và tháng 2/2019, nam streamer chính thức công khai mối quan hệ với hot girl sinh năm 2k2. Thời điểm đó, Xoài Non chưa đủ 18 tuổi, cộng thêm những khác biệt về gia thế khiến cặp đôi nhận nhiều bàn tán từ cộng đồng mạng.