Lộ ảnh gia đình Xoài Non, bố mẹ lẫn anh trai nhan sắc đều 'đỉnh của chóp'

Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non vừa đăng tải loạt ảnh về quê Thái Bình ăn cưới bên cạnh ba mẹ và anh trai. Xuất hiện tại tiệc cưới, cô nàng diện trang phục sang trọng, nền nả, khéo léo khoe body nuột nà. Điều đặc biệt đáng chú ý trong loạt hình ảnh được đăng tải là bà xã Xemesis lần đầu hé lộ bức tranh gia đình với đầy đủ các thành viên bao gồm bố mẹ và anh trai ruột. Ai nhìn qua bức ảnh cũng bày tỏ trầm trồ khen gợi vì visual cực xuất sắc của các thành viên gia đình Xoài Non.

Trên trang cá nhân của mình, Xoài Non vừa đăng tải loạt ảnh về quê Thái Bình ăn cưới bên cạnh ba mẹ và anh trai.

Trong loạt ảnh, cả bố mẹ và anh trai Xoài Non đều sở hữu chiều cao lẫn vóc dáng cân đối. Xoài Non được nhận xét thừa hưởng gen trội của bố, mẹ của cô cũng mang vẻ đẹp 'không tuổi'. Cả nhà ai cũng 'xuất sắc' bảo sao bà xã Xemesis không được dân mạng săn đón, luôn dành lời khen hết lời cho cô.