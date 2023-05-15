Visual 'căng đét' của ông xã Mai Hồ khiến cộng đồng mạng 'đứng hình mất 5 giây'

Chồng Việt kiều của Mai Hồ sở hữu ngoại hình ấn tượng khiến dân tình 'trầm trồ'.

Bẵng đi 1 thời gian dài ổn định cuộc sống ở nước ngoài, Mai Hồ vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo từ bạn bè lẫn khán giả. Mai Hồ. Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Hồ đã đăng tải khoảnh khắc đầy tình tứ bên ông xã Nam Bùi. Trong khung ảnh chụp cùng chồng, cô gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, gương măt thanh tú cùng thần thái sang chảnh. Nét mặt của Mai Hồ dường như cũng ánh lên sự hạnh phúc khi được e ấp trong vòng tay của ông xã.

Mai Hồ đã đăng tải khoảnh khắc đầy tình tứ bên ông xã Nam Bùi. Nét mặt của Mai Hồ dường như cũng ánh lên sự hạnh phúc khi được e ấp trong vòng tay của ông xã. Là "trung tâm" của bức ảnh, thế nhưng Mai Hồ vẫn bị ông xã mình chiếm trọn spotlight. Có thể thấy, khi lên đồ bảnh bao, Nam Bùi đã khoe được visual nét căng, nổi bật là sống mũi cao đầy ấn tượng. Không chỉ vậy, phong thái đĩnh đạc và khí chất ngời ngời cũng khiến anh thêm phần cuốn hút. Mai Hồ đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với ông xã Việt kiều. Nam Bùi luôn gây sốt với ngoại hình điển trai mỗi khi xuất hiện cùng vợ. Hiện tại, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con gái. Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình. Mỗi lần đăng tải những khoảnh khắc bên ông xã Việt kiều và con gái thì niềm hạnh phúc, sự an yên hiện rõ qua khuôn mặt hay từng dòng trạng thái của nữ diễn viên.

Hiện tại, Mai Hồ đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng và con gái. Từng được biết đến với danh xưng hot girl hay tình cũ Trấn Thành, Mai Hồ dần khẳng định khả năng của mình với nghệ thuật khi ngày càng góp mặt trong nhiều dự án phim. Đến tháng 2/2018, người đẹp kết hôn cùng ông xã là Việt kiều Đức, sau đó cặp đôi sang Đức sống cùng gia đình chồng.

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