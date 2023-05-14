Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng

Hậu trường 14/05/2023 19:23

Người đẹp trở về từ năm 2022 và tập trung chăm sóc gia đình.

Mai Hồ hiện sống ở Hà Nội cùng gia đình chồng. Cô đưa con gái Mai Vi về nước từ giữa năm 2022 để thuận tiện công việc của ông xã. Trước đó, cô sang Đức định cư hơn bốn năm và sinh con gái tại đây.

Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 1
 Trở về Việt Nam, Mai Hồ được đề nghị tái xuất làng giải trí nhưng cô từ chối. Hiện tại, cô muốn dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là bé Mai Vi đang trong giai đoạn làm quen môi trường mới.
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 2
Từ khi về Việt Nam, vợ chồng Mai Hồ càng sống hướng về gia đình. Những dịp đặc biệt, họ thích tận hưởng sự riêng tư bên người thân thay vì bày vẽ tiệc tùng.
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 3
Hai vợ chồng đều dành sự ưu tiên số một cho con gái. 
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 4
Mai Vi trong mắt mẹ là cô bé tình cảm, thích thể hiện sự quan tâm và âu yếm với mọi người. 
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 5
Trong nhà, Mai Hồ thừa nhận nghiêm khắc hơn chồng nên con gái cô thấy thoải mái khi ở bên bố.
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 6
Mai Hồ và đại gia đình của chồng ở Đức.
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 7
 Vào năm 2018, Mai Hồ kết hôn và sang Đức định cư cùng chồng và sinh con tại đây. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, không còn mặn mà với showbiz. 

Trên trang cá nhân, Mai Hồ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng, cô con gái nhỏ đáng yêu và con trai riêng đã lớn. Mai Hồ cũng thường xuyên chia sẻ hàng hiệu và không gian sống sang chảnh.

Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 8
Rời showbiz, Mai Hồ vẫn giữ được ngoại hình nổi bật. Cô trông mảnh mai nhờ chế độ ăn kiêng hợp lý và phong cách thời trang tối giản.
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 9
Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sang chảnh.

 Về phía Mai Hồ, sau mối tình với Trấn Thành, cô tâm sự bản thân rất tâm đắc với một câu nói của người cũ, đó là: “Phụ nữ sinh ra dù có lớn hay nhỏ hơn người đàn ông thì họ vẫn luôn gọi người đàn ông là anh. Vì người phụ nữ luôn cần sự che chở của người đàn ông. Khi mình quá mạnh mẽ thì người đàn ông không thể hiện được thiên chức che chở, bảo vệ của họ với người phụ nữ họ yêu”.

Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 10
Mai Hồ cũng nhiều lần "khoe" chồng trên mạng xã hội.
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 11
Mai Hồ đang rất viên mãn với cuộc sống hiện tại.
Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng - Ảnh 12
Tuy chọn rời xa hào quang showbiz, tuy nhiên cuộc sống của em gái Mai Thu Huyền vẫn rất được quan tâm.
Mai Hồ sau 9 năm chia tay Trấn Thành: Lấy chồng đẹp trai, gia đình sung túc

Mai Hồ sau 9 năm chia tay Trấn Thành: Lấy chồng đẹp trai, gia đình sung túc

Mai Hồ hiện có cuộc sống sung túc bên chồng mới tại Đức. Cuộc sống của cô hiện tại sang chảnh không kém cạnh Trấn Thành.

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Từ khóa:   sao Viêt Mai Hồ Trấn Thành chia tay Mai Hồ

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