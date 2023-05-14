Mai Hồ trở về Việt Nam, không tham gia hoạt động showbiz và chọn sống kín tiếng

Mai Hồ hiện sống ở Hà Nội cùng gia đình chồng. Cô đưa con gái Mai Vi về nước từ giữa năm 2022 để thuận tiện công việc của ông xã. Trước đó, cô sang Đức định cư hơn bốn năm và sinh con gái tại đây.
Trên trang cá nhân, Mai Hồ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của hai vợ chồng, cô con gái nhỏ đáng yêu và con trai riêng đã lớn. Mai Hồ cũng thường xuyên chia sẻ hàng hiệu và không gian sống sang chảnh.
Về phía Mai Hồ, sau mối tình với Trấn Thành, cô tâm sự bản thân rất tâm đắc với một câu nói của người cũ, đó là: “Phụ nữ sinh ra dù có lớn hay nhỏ hơn người đàn ông thì họ vẫn luôn gọi người đàn ông là anh. Vì người phụ nữ luôn cần sự che chở của người đàn ông. Khi mình quá mạnh mẽ thì người đàn ông không thể hiện được thiên chức che chở, bảo vệ của họ với người phụ nữ họ yêu”.