Giữa nghi vấn rạn nứt hôn nhân với Trấn Thành, Hari Won bất ngờ livestream thừa nhận đang mệt mỏi, tiếp tục để lộ 1 chi tiết đáng chú ý!

Mới đây, tối muộn ngày 12/5, Hari Won bất ngờ lộ diện trên mạng xã hội để livestream hát hò và tâm sự với khán giả.

Thừoi gian qua, Trấn Thành liên tục vướng thị phi sau loạt phát ngôn gây tranh cãi như "Mr riêng tư", "hào quang rực rỡ",... Không chỉ vậy, hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won lại bị soi nhiều chi tiết "rạn nứt" gây xôn xao dư luận. Mới đây, tối muộn ngày 12/5, Hari Won bất ngờ lộ diện trên mạng xã hội để livestream hát hò và tâm sự với khán giả. Tuy nhiên, sau bão ồn ào, Trấn Thành dường như hạn chế tái xuất nên suốt buổi livestream của Hari Won ở nhà riêng nhưng chẳng thấy sự góp mặt của nam MC.

Hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won lại bị soi nhiều chi tiết "rạn nứt" gây xôn xao dư luận Đáng chú ý hơn, Hari Won tiếp tục bị soi chi tiết không đeo nhẫn cưới. Như vậy, không chỉ khi xuất hiện ở các sự kiện đến cả sinh hoạt đời thường thì Hari Won cũng không có thói quen đeo "tín vật định tình" với chồng. Trước đây ít hôm, khi đăng tải clip nhảy trên mạng xã hội, Hari Won đã từng bị netizen nhanh chóng "soi" được ngón áp út của nữ ca sĩ không đeo nhẫn cưới. Tối muộn ngày 12/5, Hari Won bất ngờ lộ diện trên mạng xã hội để livestream hát hò và tâm sự với khán giả. Đáng chú ý hơn, Hari Won tiếp tục bị soi chi tiết không đeo nhẫn cưới Ngoài ra, trong buổi livestream này, Hari Won còn tiết lộ công việc bận rộn và lý do ít xuất hiện mấy ngày qua: "Tôi vừa trở về Việt Nam được 2 ngày, trong thời gian gần đây tôi phải sang Hàn Quốc vì một số công việc phải lo. Khi tôi làm xong thì trở về Việt Nam lại vào hôm 10/5, ngày mai tôi lại tiếp tục đi làm việc tiếp nữa".

Nữ ca sĩ than thở với người hâm mộ cảm thấy áp lực và mệt mỏi vì chuyện giảm cân Nữ ca sĩ than thở với người hâm mộ cảm thấy áp lực và mệt mỏi vì chuyện giảm cân: "Tôi đang ăn chế độ, phải ăn ít lại mà tối nay lại lỡ ăn nhiều rồi. Tôi chỉ mong ngày mai không phải lên cân là quá mừng luôn. Tôi đang không biết mình có nên đi tập thể dục lúc 2-3 giờ sáng như bữa trước không. Tôi mệt lắm, siêu mệt luôn vì chuyện giảm cân". Trong suốt hơn 15 phút trò chuyện với người hâm mộ, Hari Won luôn có thái độ né tránh tất cả những bình luận hỏi về Trấn Thành Trong suốt hơn 15 phút trò chuyện với người hâm mộ, Hari Won luôn có thái độ né tránh tất cả những bình luận hỏi về Trấn Thành. Trong suốt thời gian gặp vướng thị phi, nữ ca sĩ dường như vẫn giữ thái độ không liên quan và chưa từng chia sẻ hay đá động đến những ồn ào của chồng. Phía Trấn Thành cũng không đôi co hay lên tiếng đáp trả khán giả như những lần trước. Hiện, mọi động thái của cặp đôi vẫn trong tầm ngắm của người hâm mộ.

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